Marulin Azofeifa denuncia penalmente a Fabricio Alvarado: ‘No quiero que siga agrediendo a más mujeres’

En compañía de su equipo legal, la exdiputada Marulin Azofeifa se refirió a las presuntas agresiones que habría sufrido por parte del legislador y excandidato presidencial, Fabricio Alvarado.

La exdiputada Marulin Azofeifa denunció penalmente al jefe de fracción y excandidato del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, este lunes por la mañana.

Así lo comunicaron los abogados de la excongresista, la también exlegisladora Carolina Hidalgo y David Delgado, en compañía de Azofeifa, quien hizo un llamado a otras personas que pueden haber sido víctimas de Alvarado.

“No quiero que Fabricio Alvarado siga agrediendo a otras mujeres”, dijo la excongresista.

Hidalgo y Delgado enfatizaron que Azofeifa ha recibido presiones para retirar la denuncia contra Alvarado en sede administrativa, y enfatizaron que se ha dado de manera insistente.

“Se le ha hecho ofrecimiento de puestos a cambio de que retire su denuncia”, dijo. Delgado agregó que han sido de parte de terceros.

Noticia en desarrollo