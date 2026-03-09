Marulin Azofeifa denuncia penalmente a Fabricio Alvarado: ‘No quiero que siga agrediendo a más mujeres’

La exdiputada Marulin Azofeifa denunció penalmente al jefe de fracción y excandidato del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, este lunes por la mañana.
Así lo comunicaron los abogados de la excongresista, la también exlegisladora Carolina Hidalgo y David Delgado, en compañía de Azofeifa, quien hizo un llamado a otras personas que pueden haber sido víctimas de Alvarado.
“No quiero que Fabricio Alvarado siga agrediendo a otras mujeres”, dijo la excongresista.
Hidalgo y Delgado enfatizaron que Azofeifa ha recibido presiones para retirar la denuncia contra Alvarado en sede administrativa, y enfatizaron que se ha dado de manera insistente.
“Se le ha hecho ofrecimiento de puestos a cambio de que retire su denuncia”, dijo. Delgado agregó que han sido de parte de terceros.
Noticia en desarrollo