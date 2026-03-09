Política

Marulin Azofeifa denuncia penalmente a Fabricio Alvarado: ‘No quiero que siga agrediendo a más mujeres’

Defensa de la exdiputada presentó causa penal contra diputado y líder de Nueva República; pidieron protección a víctimas

Por Aarón Sequeira
En compañía de su equipo legal, la exdiputada Marulin Azofeifa se refirió a las presuntas agresiones que habría sufrido por parte del legislador y excandidato presidencial, Fabricio Alvarado.
