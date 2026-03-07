Marulin Azofeifa: el acoso de Fabricio Alvarado empezó con un beso sin consentimiento en campaña y se prolongó al Congreso. Él prometió ir a terapia

La exdiputada Marulin Azofeifa denunció a Fabricio Alvarado por presuntos delitos sexuales en su contra.

La exdiputada Marulin Azofeifa reveló que los presuntos actos de acoso sexual del legislador y excandidato presidencial del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, empezaron desde la campaña del 2018 con un beso sin consentimiento y continuaron cuando asumió el cargo, en la Asamblea Legislativa, con acercamientos y tocamientos indeseados.

Azofeifa y su defensa sostienen que, entre octubre y diciembre del 2018, ella expuso lo que estaba sucediendo frente a sus entonces compañeros de partido, Jonathan Prendas, Francisco Prendas, César Zúñiga, Harland Hoepelman y actual legislador David Segura. Los hechos eran conocidos en el movimiento político, pero permanecieron ocultos a la opinión pública por casi ocho años.

Añadió que el propio Fabricio Alvarado, ante testigos, habría prometido “someterse a terapia”, pero eso nunca ocurrió. Para ese momento, varios legisladores afines al excandidato presidencial se habían separado del Partido Restauración Nacional (PNR) para formar el PNR.

Así lo expuso la defensa de Marulín Azofeifa en una publicación en Instagram. La Nación confirmó que la publicación proviene de la exdiputada y actual asesora legislativa.

Azofeifa presentó una denuncia en la Asamblea Legislativa, el pasado 4 de febrero, por violencia política, acoso laboral, abuso de poder, acoso sexual y abuso sexual.

Según la publicación hecha en Instagram, entre la tarde y la noche de ese mismo 4 de febrero, el exdiputado Harlan Hoepelman le realizó 12 llamadas y llegó a su barrio ofreciéndole “un muy buen trato” a cambio de retirar la denuncia. Ella lo rechazó.

La Nación llamó a Fabricio Alvarado y también le envió mensajes de texto para conocer su versión. Sin embargo, al momento de publicar esta nota no se obtuvo respuesta.

La exdiputada narró que su padre participó en partidos políticos del movimiento evangélicos y conoció a Fabricio Alvarado en el año 2000, desarrollando una amistad y afinidad ideológica.

Años después, se produjo el primer incidente en enero 2018, cuando el discurso conservador de Fabricio Alvarado lo hizo despegar para situarse como el candidato presidencial más votado en primera ronda, aunque insuficiente para evitar el balotaje que a la postre perdería.

A Alvarado lo impulsó su discurso contra la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que señaló que el país debía reconocer el matrimonio igualitario, así como su narrativa conservadora vinculada a Dios y la familia.

La exdiputada Marulin Azofeifa. (Jeffrey Zamora)

Según narra Azofeifa, durante una gira en Guápiles, en la casa de campaña en La Emilia, Fabricio Alvarado la besó en la boca sin su consentimiento.

Más tarde, mientras ejercía la diputación, entre el 2020 y 2022, Alvarado visitaba constantemente el despacho de la entonces diputada. “En varias ocasiones, hubo tocamientos no consentidos y contacto físico forzado“, dice la publicación.

La limonense explicó que, desde el 2018, debió recibir atención médica en el Departamento de Salud de la Asamblea Legislativa, donde la refieren a psicología.

La Nación envió consultas por mensaje a Francisco Prendas, Jonathan Prendas, César Zúñiga, David Segura y Harland Hoepelman para conocer su versión. Sin embargo, al momento de publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

Subalterna de Fabricio

En mayo del 2022, Azofeifa dejó su curul y pasó a ser asesora de fracción bajo supervisión formal de César Zúñiga.

Para las elecciones del 2026, Zúñiga fue candidato a diputado por el primer lugar de San José por el PNR.

Sin embargo, señaló que sus evaluaciones de desempeño fueron firmadas por Fabricio Alvarado en 2022, 2023 y 2025, lo que a su criterio documenta la relación de subordinación laboral.

“(Entre 2022 y 2025) las agresiones sexuales continuaron en las oficinas de la fracción, en la Asamblea Legislativa y en el despacho de Fabricio Alvarado", denuncia Azofeifa.

En octubre del 2023, asegura que la atención psicológica se intensificó.

Nueva denuncia ante Zúñiga

Agobiada por cuadros de ansiedad, Azofeifa explica que le comentó la situación a su jefe en el Congreso, César Zúñiga.

Fabricio Alvarado y César Zúñiga, militantes de NR. (Mayela López/Mayela López)

Según su relato, Zúñiga habría comunicado la situación a Fabricio Alvarado, así como al pastor y abogado del partido, Jonathan Picado.

"Fabricio Alvarado prometió mantener distancia, nuevamente".

Sin embargo, cuenta que Alvarado habría vuelto a incumplir su promesa y retomó las conductas. Según Azofeifa, Zúñiga no activó ningún mecanismo institucional de protección.

Azofeifa: ‘Impunidad’

En agosto del 2025, ella envió por WhatsApp un documento formal de advertencia a Alvarado y Zúñiga, exigiendo el cese inmediato del acoso.

Denunció que ninguno aceptó recibirlo físicamente y que el candidato presidencial habría intentado llamarla múltiples veces ese mismo día.

En octubre de ese mismo año, otra mujer, de nombre Alicia Castillo, denunció a Alvarado por un presunto abuso sexual que habría ocurrido cuando ella tenía 13 años.

Estas han sido negadas en reiteradas ocasiones por el líder evangélico. Sus compañeros de fracción y Nueva República han respaldado tajantemente al diputado.

“(Entré) en un cuadro severo de ansiedad al ver el patrón y la impunidad”, expone Azofeifa.

Tras estos hechos, la mujer pidió a Zúñiga teletrabajar con el fin de evitar al diputado. Ella le indicó que evaluaba hacer pública la situación.

La solicitud le fue concedida el 31 de octubre.

Laura Fernández en el debate de Columbia

El pasado 26 de enero, durante el debate presidencial de radio Columbia, la entonces candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, denunció que Alvarado la acoso sexualmente.

La ahora presidenta electa reveló que durante su tiempo como asesora, ella y otras colaboradoras recibieron “acoso de este señor”, con “comentarios pasados, fotografías, y lo más grave, usando el nombre de Dios”.

Laura Fernández durante el debate en Columbia. (JOHN DURAN/John Durán)

Fernández relató un episodio específico: “Nunca voy a olvidar cuando me arrinconó en una oficina con la falsa promesa de regalarme una Biblia”.

Alvarado negó los hechos. “No sé si reír o llorar, porque es algo asqueroso. Demuestra que de verdad esta mujer está obsesionada con el poder”, dijo el candidato conservador.

Un día después, la exdiputada Azofeifa grabó un video donde denunció los hechos del líder religioso en su contra.

Tras esa denuncia, presentó un documento al Congreso al respecto.