Marulin Azofeifa: el acoso de Fabricio Alvarado empezó con un beso sin consentimiento en campaña y se prolongó al Congreso. Él prometió ir a terapia

Exlegisladora y su defensa exponen la cadena de hechos de presunto acoso que se extendieron por casi ocho años con acercamientos y tocamientos indebidos, a pesar de que sus compañeros de partido sabían lo que ocurría

Por Sebastián Sánchez
Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política.
La exdiputada Marulin Azofeifa denunció a Fabricio Alvarado por presuntos delitos sexuales en su contra. (Asamblea Legislativa /La Nación)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

