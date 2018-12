Aún así, desde ese día Alvarado apuntó que no sería un candidato de relleno y que su movimiento se metería en una eventual segunda ronda. “Nadie va a creerle a un candidato que no se la cree”, explica, aunque admite que no podía evitar reírse cuando los hermanos Prendas lo saludaban en aquellos meses iniciales de campaña como “Señor Presidente”. “Quizás me faltó un poco de fe”, añade.