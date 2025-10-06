‘Yo le creo a Fabricio Alvarado’, dice David Segura. ‘Dan ganas de llorar’, le reprocha Kattia Cambronero

La diputada independiente, Kattia Cambronero, arremetió contra el congresista de Nueva República (NR), David Segura, por decir que la denuncia por presunto abuso sexual contra Fabricio Alvarado se trata de “una campaña sucia y de basura”.

Cambronero dijo que las palabras de Segura “dan ganas de llorar”. Además dijo conocer a la denunciante porque ella fue quien le dio una opotunidad laboral por primera vez en su vida.

La diputada le reprochó sus palabras: “Usted no puede decir que es una campaña sucia, usted no puede disminuir a una persona por la política. Usted no puede revictimizar a la persona. Si él (Alvarado) se quiere defender, que renuncie a la inmunidad”.

Agregó: “Usted no venga acá a decirle a una joven, como Alicia Castillo (la denunciante), que está en proceso de campaña sucia. ¡No se lo voy a permitir diputado! Usted está faltando a las mujeres que creemos en otras mujeres, porque tanto su compañero como ella tiene derecho a que se haga justicia. Yo puedo entender que defienda a su compañero, pero no le podemos aceptar que siga atacando a las mujeres cuando denuncian".

El enfrentamiento surge luego de trascender una denuncia de una mujer de 32 años que acusa al diputado por un supuesto abuso sexual cuando ella tenía 13 años y él, 32, en el año 2006.

Ella interpuso la denuncia el 18 de febrero de este año ante el Ministerio Público, y su relato fue ampliado el 7 de agosto anterior. Una copia llegó, de manera anónima, al periodista Antonio Jiménez, del medio digital AmeliaRueda.com, quien aseguró que corroboró que se trataba de documentos auténticos y oficiales.

‘Campaña sucia’

Las palabras de Segura ocurrieron tras un fuerte control político de la diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, en el que le pidió a Alvarado renunciar a su curul, o al menos, a su inmunidad.

Segura arremetió entonces contra Alfaro por el viaje de su asesora, Vianey Mora, a Venezuela como observadora durante las elecciones en ese país. Además, dijo que Alfaro cuestionó a Alvarado por “liderar las encuestas”.

“Cuanta campaña sucia del Frente Amplio, eso que ustedes buscan en el FA es una campaña de ataques, sin ideas. ¿Eso es lo que quiere Ariel Robles? ¿Dónde ha estado usted para denunciar a la izquierda de Venezuela? (...) Yo le digo al Frente Amplio por que no renuncia toda su bancada ante el daño que le hacen a este país", dijo Segura.

“Si hoy Fabricio Alvarado no está acá sentado es porque le está dando prioridad a su familia, que para él es lo más importante en este momento ante la campaña de basura que se está haciendo en su contra (...) Yo le creo a Fabricio, yo estoy con Fabricio”, concluyó el legislador conservador.