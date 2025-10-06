Política

‘Yo le creo a Fabricio Alvarado’, dice David Segura. ‘Dan ganas de llorar’, le reprocha Kattia Cambronero

La diputada independiente le exigió a Segura no revictimizar a la denunciante de un presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado

Por Sebastián Sánchez
La diputada independiente, Kattia Cambronero, se enfrentó al legislador David Segura por la denuncia de abuso sexual contra Fabricio Alvarado.
La diputada independiente, Kattia Cambronero, se enfrentó al legislador David Segura por la denuncia de abuso sexual contra Fabricio Alvarado. (Rafael Pacheco/Cortesía)







