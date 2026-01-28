Política

Exdiputada denuncia públicamente a Fabricio Alvarado por presunto acoso y comportamientos impropios: ‘Durante mucho tiempo guardé silencio, porque él tenía poder’

Exlegisladora del bloque independiente Nueva República es actualmente asesora del fabricista Yonder Salas

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Marolin Azofeifa es actualmente asesora del diputado fabricista de Limón, Yonder Salas. (Mayela López/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marulin AzofeifaFabricio AlvaradoAcoso sexualNueva RepúblicaExdiputadaMarolin Azofeifa
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.