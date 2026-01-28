Exdiputada denuncia públicamente a Fabricio Alvarado por presunto acoso y comportamientos impropios: ‘Durante mucho tiempo guardé silencio, porque él tenía poder’

La exdiputada Marolin Azofeifa Trejos denunció públicamente, este martes, al candidato presidencial del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, por presuntas conductas de acoso y comportamientos impropios hacia ella.

Azofeifa es actualmente asesora de confianza del diputado fabricista Yonder Salas y solicitó, desde octubre pasado, que le autorizaran realizar trabajo a distancia, porque no se sentía segura en presencia de Alvarado.

Noticias Repretel dio a conocer esta denuncia al final de su emisión vespertina.

En un video compartido por ese medio, Marolin Azofeifa afirmó que decidió hablar después de la denuncia que hizo este lunes la candidata chavista, Laura Fernández.

Exdiputada Marulin Azofeifa denuncia a Fabricio Alvarado por supuesto acoso

“Cuando fui diputada, viví cosas que nunca imaginé vivir dentro de la Asamblea Legislativa. Cosas relacionadas con Fabricio Alvarado. Acercamientos impropios y sin permiso, comentarios y comportamientos que cruzaron la línea del respeto a una mujer.

“Durante mucho tiempo guardé silencio, porque él tenía poder, porque denunciar era exponerme, a mi familia y a mí misma. Porque, en política, muchas veces protegen al poderoso y nos desacreditan a nosotras”, explicó la exdiputada Azofeifa en el video.

En un comunicado que difundió la exdiputada, Azofeifa cuestionó el discurso moralista de Alvarado, a quien calificó como un hipócrita, pues se presenta públicamente como defensor de valores cristianos, mientras incurre en “conductas contrarias al respeto y la dignidad hacia las mujeres”.

“Me indigna y me enoja ver a Fabricio hablar de Dios, de moral, de valores, frente a cámaras y en conferencia de prensa, cuando las que hemos vivido acoso de él sabemos que la realidad es muy distinta. La fe no se usa como escudo. Los valores no se usan como discurso”, dijo la excongresista en su nota de prensa.

En una nota dirigida a César Zúñiga Ramírez, tesorero y candidato a diputado en el primer lugar de San José, el 27 de octubre de 2025, Marolin Azofeifa pidió trabajo a distancia hasta que termine este periodo legislativo, el 30 de abril de este año.

Zúñiga es ahora subgerente del Departamento de Participación Ciudadana del Congreso y, además, muy cercano a Fabricio Alvarado. De hecho, lo acompañó en el debate del canal ¡OPA!

En esa nota, Azofeifa detalló que ella pedía trabajo a distancia porque no se sentía segura en la oficina y porque la presencia de Alvarado le generaba una constante sensación de incomodidad, temor e impotencia, especialmente cuando estaba sola en la oficina, con el diputado.

Esto sucedía presuntamente ya como asesora de la fracción parlamentaria.

“Su comportamiento hacia mí, que he comunicado en múltiples ocasiones directamente a usted, no corresponde con los valores que representa una persona casada, con familia, ni con los principios que defiende el Partido Nueva República”, escribió la exdiputada en esa nota.

Diputados defienden a Fabricio

Fabricio Alvarado, quien es candidato presidencial por tercera vez, afronta dos denuncias penales por presunto abuso sexual, ante el Ministerio Público.

Una de ellas fue presentada por una mujer de 32 años, quien aseguró que Alvarado cometió al menos 10 comportamientos de abuso sexual contra ella cuando tenía apenas 13 años y el diputado, 32 años.

Más temprano, este martes, tres diputados de Nueva República defendieron a Fabricio Alvarado frente a la acusación de Laura Fernández.

Rosalía Brown, subjefa de la bancada y candidata a vicepresidenta, incluso calificó a Fernández “engañadora” y “sinvergüenza”, mientras que José Pablo Sibaja afirmó que él ponía las manos en el fuego por el candidato presidencial.