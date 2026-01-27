Fabricio Alvarado sobre denuncia de Laura Fernández: ‘Es algo asqueroso, está obsesionada por el poder’

Fabricio Alvarado se refirió a la denuncia que hizo Laura Fernández en su contra.

Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Nueva República (PNR), calificó de vulgaridad la denuncia que su rival Laura Fernandez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), efectuó esta noche en su contra en el debate organizado por Columbia y la U Latina. “No sé si reír o llorar, porque es algo asqueroso”, dijo.

Fabricio Alvarado brinda declaración sobre la acusación por parte de Laura Fernández

“Demuestra que de verdad esta mujer está obsesionada con el poder. Demuestra que en efecto viene con el mismo estilo de Rodrigo Chaves y Dios nos libre de Laura Fernández”, continuó.

En el debate, Fernández dijo que, cuando trabajaba en la Asamblea Legislativa, ella y otras colaboradoras recibieron acoso de Fabricio Alvarado, con comentarios pasados y fotografías, “usando el nombre de Dios”.

“Nunca voy a olvidar cuando me arrinconó en una oficina con la falsa promesa de regalarme una Biblia”, aseveró.

Al respecto, al final del debate, el aspirante de Nueva República dijo que, en caso de que el PPSO gane la elección presidencial, el país viviría una persecución basada en chismes, mentiras y denuncias falsas.

“Hoy quedó demostrado de dónde venía la campaña sucia que yo venía diciendo; yo pensaba que era de Liberación y del Frente Amplio, pero resulta que doña Laura se retrata y nos muestra de dónde viene esa campaña sucia”, alegó.

En octubre del 2025, trascendió que una mujer adulta denunció a Alvarado por supuesto abuso sexual, en referencia a hechos que habrían ocurrido cuando ella tenía 13 años y su familia era cercana al hoy diputado, que en ese entonces tenía 32, porque asistían a la misma iglesia evangélica.

Sobre la denuncia de Laura Fernández, el candidato presidencial insistió: “No sé de dónde sacó el montón de tonterías que dijo. Confío en Dios en que Costa Rica haya logrado distinguir las diferencias”.

Fabricio Alvarado dijo que hablaría con sus abogados para evaluar eventuales medidas legales, pero seguirá su campaña y está seguro de que la gente no creerá en las “mentiras” y “tonterías”.

Sostuvo que haber salido con esta denuncia, en el debate, retrata más a su rival que a él.