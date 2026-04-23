Política

Rodrigo Arias establece fecha para ver sanción a Fabricio Alvarado: chavistas y Nueva República intentaron bloquear la decisión

Presidente legislativo determinó la fecha para esa discusión, conforme lo establece el reglamento sobre hostigamiento sexual

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Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga
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En la sesión del plenario de este jueves, Rodrigo Arias leyó una resolución en la que establece que los informes sobre el proceso de hostigamiento sexual realizado contra Fabricio Alvarado se realizará el próximo. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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