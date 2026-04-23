Rodrigo Arias establece fecha para ver sanción a Fabricio Alvarado: chavistas y Nueva República intentaron bloquear la decisión

En la sesión del plenario de este jueves, Rodrigo Arias leyó una resolución en la que establece que los informes sobre el proceso de hostigamiento sexual realizado contra Fabricio Alvarado se realizará el próximo.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, estableció una fecha para discutir la sanción al jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual.

En la sesión del plenario de este jueves, Arias leyó una resolución en la que establece que los informes sobre el proceso de hostigamiento sexual realizado contra el legislador evangélico se realizará el próximo lunes, en la sesión ordinaria del plenario, a partir de las 3 p. m.

Además, el presidente del Congreso señaló que dicha sesión será pública, salvo que una mayoría calificada de legisladores, es decir 38 votos, decida realizar el debate de forma privada.

Para tomar esa decisión calificada, debe justificarse la excepción a los principios de publicidad y transparencia.

Arias también determinó que cada diputación podrá referirse al tema hasta por 15 minutos, pero indicó que, por una votación de 38 congresistas, se podrá establecer un debate reglado, con un reparto de los tiempos de forma proporcional para cada fracción.

En su resolución, el presidente aclaró que, según el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas, se dará por discutido ese asunto a las 7 p. m. del lunes y se pondrá a votación de inmediato.

La comisión que investigó la denuncia contra Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual emitió tres informes, dos de los cuales recomiendan dictar la amonestación ética pública al jefe de Nueva República por presunto hostigamiento sexual.

Un informe firmado por la fabricista Olga Morera y el diputado chavista Waldo Agüero recomienda no sancionar al congresista denunciado por abuso sexual.

En cambio, el informe de Alejandro Pacheco, presidente de la comisión que investigó la denuncia, sí recomendó la sanción, así como el que presentó la independiente Johana Obando.

Chavistas y fabricistas intentan bloquear sanción

Una vez que Rodrigo Arias dictó su resolución, los diputados Rosalía Brown y José Pablo Sibaja apelaron, bajo el argumento de que el presidente Arias le pasó encima al Reglamento legislativo en cuanto a los tiempos para discutir el asunto.

Sibaja y David Segura alegaron que el tema bien podría discutirse el martes, y no el lunes, como lo estableció el jerarca del Congreso.

Dicha apelación se tuvo que argumentar y se puso a votación, pero solamente 14 personas estuvieron a favor

De lo contrario, la resolución de Arias quedará en firme y se pondrá a discusión el asunto el lunes.

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