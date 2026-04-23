Rodrigo Arias estuvo a punto de renunciar... hasta que aparecieron vallas que le pedían exactamente eso

Las vallas publicitarias fueron desplegadas por todo el país, en las principales carreteras nacionales.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, reveló a La Nación que estuvo a punto de renunciar tanto a la presidencia del Congreso como a su curul, pero cambió de decisión tras la aparición de una campaña de vallas publicitarias que exigían su salida del cargo.

Según relató, la idea de retirarse tomó fuerza en diciembre de 2024, en medio de un proceso personal complejo. “Yo venía saliendo de un internamiento que tuve por un problema bacteriano que me afectó los pulmones. Estuve hospitalizado como 11 días”, recordó. Tras su salida del hospital, permaneció en recuperación en su casa, bajo un tratamiento que le debilitaba el sistema inmunológico.

Rodrigo Arias estuvo a punto de renunciar

En ese contexto, durante una estancia familiar en Guanacaste, Arias discutió la posibilidad de no aspirar a un cuarto periodo al frente del Congreso. “Yo en principio estaba cansado, tres presidencias era para mí pesado, pero por otro lado me hacía ilusión cerrar todo el ciclo”, explicó.

El acuerdo con su familia fue claro: al regresar a labores legislativas en enero de 2025, tras el receso, anunciaría su renuncia y no buscaría la reelección. “Adquirí el compromiso de que (…) lo primero que haría sería renunciar (…) y que probablemente también me retiraría como diputado”, señaló.

Sin embargo, ese plan cambió al volver a la Asamblea Legislativa. “Cuando yo llegué aquí (…) ya me habían dicho que había una serie de vallas publicitarias que decían, con la foto mía, ‘renuncie’”, relató.

Efecto contrario

Rodrigo Arias, presidente legislativo, narró cómo una serie de acontecimientos incidieron en su decisión de no renunciar al cargo ni a su curul. (Esteban Bermudez/Ebermudez)

Las imágenes también incluían al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, al fiscal general, Carlo Díaz y a la contralora general, Marta Acosta, todos señalados con el mismo mensaje.

La campaña, lejos de empujarlo a dejar el cargo, tuvo el efecto contrario. Arias contó que comenzó a recibir llamadas de allegados que le pedían reconsiderar su salida.

“Amigos que me habían dicho que era mejor que me retirara ahora me decían: ‘Mirá, ahora no podés retirarte, porque si te están pidiendo que renunciés en esas vallas, sería muy feo que te vayás’”, afirmó.

La campaña se replicó en distintos formatos, no se quedó solo en las vallas. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El legislador también valoró el impacto político de su eventual salida. “Sentí que renunciar (…) era como darle un placer al presidente, sentir que ya había derrotado a uno de los que estaban ahí en las vallas, y eso tampoco me gustaba”, agregó.

En vista de que las vallas no solamente lo señalaban a él, sintió que su renuncia podía interpretarse como un abandono. “Me reuní con el fiscal y para mí internamente también me sentía mal que yo me retirara y dejara a don Carlo y a don Orlando solos; no es que yo les podía ayudar en nada, pero era como un apoyo moral”, explicó.

¿Quién estuvo detrás de las vallas?

Las vallas fueron financiadas por Boris Marchegiani Carrero, quien en ese momento era secretario general interino del comité ejecutivo superior del Partido Pueblo Soberano (PPSO), con el que el chavismo se presentó a la contienda electoral de 2026, ganando la Presidencia de la República y obteniendo 31 de las 57 curules en el Congreso.

Aunque el partido se desvinculó de la campaña, la consigna fue replicada por simpatizantes del mandatario en distintos actos públicos del gobierno. El propio Chaves también elevó el tono de los cuestionamientos e hizo suyo el mensaje.

Seguidores del presidente Rodrigo Chaves acogieron la campaña y la integraron a distintos signos externos, como esta pancarta usada en la marcha del 18 de marzo. (José Cordero/José Cordero)

El 18 de marzo de 2025, el mandatario convocó a una manifestación contra el fiscal general, en la que participó su gabinete, diputados afines y exjerarcas, y en la que también pidió la renuncia de Arias. “Rodrigo Arias, usted convirtió el Congreso en tierra infértil (…) ya hizo suficiente mal, váyase para la casa”, expresó en esa ocasión.

En medio de ese ambiente, Arias optó por mantenerse en la contienda. “Lo pensé bastante (…) y tomé la decisión, lo hablé con mis hijos (…) y me quedé, anuncié que iba a pelear por la Presidencia”, indicó.

Consecuencias de la decisión en el PLN

El giro también tuvo impacto dentro de su propia fracción. Dado que Arias había adelantado su intención de retirarse, en el Partido Liberación Nacional (PLN) ya se estaba configurando un bloque de apoyo en torno a la eventual candidatura del jefe de fracción, Óscar Izquierdo, para presidir el Congreso.

“Como yo había dicho que me iba a retirar, inclusive dentro del PLN ya se estaba formando un grupo para no apoyarme a mí, sino a Óscar Izquierdo”, relató.

A esto se sumó, según Arias, una intervención directa del presidente Chaves en el proceso legislativo. “Yo vi que lo que quería era dividir a la fracción de Liberación”, afirmó, al referirse a llamados públicos para que otros liberacionistas se postularan con respaldo del oficialismo.

“El último mes me sorprendió verlo casi en campaña política (…) diciendo ‘Arias no para la Presidencia’ en todas las intervenciones públicas”, añadió.

Pese a ese escenario, Arias decidió continuar y buscar un nuevo periodo al frente del Congreso, en una elección que describió como especialmente compleja, pero en la que salió ganador.

El presidente legislativo, Rodrigo Arias, relató cómo tras salir de una hospitalización cambió de rumbo al enfrentar una campaña pública que exigía su renuncia