Política

Rodrigo Arias estuvo a punto de renunciar... hasta que aparecieron vallas que le pedían exactamente eso

El presidente del Congreso revela el sorpresivo efecto contrario que tuvo la campaña del chavismo para exigirle la renuncia

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Por Lucía Astorga, Roger Bolaños Vargas, y Aarón Sequeira
Las vallas publicitarias se encuentran a la vista de todos en algunas de las carreteras más transitadas del país.
Las vallas publicitarias fueron desplegadas por todo el país, en las principales carreteras nacionales.







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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