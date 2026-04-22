Política

Rodrigo Arias tilda de ‘torpe’ el estilo de Pilar Cisneros para avanzar agenda del Ejecutivo

El presidente legislativo afirmó que las actuaciones de la jefa oficialista conviertieron el plenario en un “polvorín” y alejaron los votos necesarios para aprobar iniciativas del gobierno

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Por Lucía Astorga y Roger Bolaños Vargas
Sesión de plenario legislativo
Rodrigo Arias, presidente legislativo, responsabilizó a la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, por el fracaso de los proyectos prioritarios del Poder Ejecutivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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