Rodrigo Arias tilda de ‘torpe’ el estilo de Pilar Cisneros para avanzar agenda del Ejecutivo

Rodrigo Arias, presidente legislativo, responsabilizó a la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, por el fracaso de los proyectos prioritarios del Poder Ejecutivo.

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, calificó como “torpe” el estilo de liderazgo de la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, al considerar que su forma de intervenir en el plenario obstaculizó la aprobación de proyectos de interés para el Poder Ejecutivo.

Según Arias, las actuaciones de la diputada chavista provocaron, en múltiples ocasiones, reacciones adversas entre los legisladores de oposición que terminaron por entorpecer el avance de iniciativas que su propia bancada pretendía impulsar.

“Su actuación ha sido tan torpe que, muchas veces, un proyecto que a ella le interesa o a su fracción le interesa, su intervención inicial es desestabilizando políticamente el plenario, porque ataca alguna cosa, con esa agresiva forma de ser, cuando entonces lo que tiene es una reacción en contra, en el mismo sentido, y ya el proyecto que quería pasar no sale, porque se convierte aquello en una tormenta, que al final tengo que intervenir yo para fijar que cada uno solo hable tanto”, afirmó el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).

En entrevista con La Nación, Arias sostuvo que ese estilo confrontativo terminó alejando los votos necesarios para aprobar las iniciativas.

“No van a sacar ese proyecto si usted coge el micrófono el primer día y hace un ataque furioso, y ataca a otros diputados, y ya se convierte en un polvorín el plenario, y pareciera que eso es lo que les gusta”, manifestó.

Negociar y callar

El presidente legislativo dijo que, con base en su propia experiencia política, la labor de una jefatura de fracción es buscar la negociación directa y la construcción de acuerdos fuera del foco público.

“Lo que usted tiene que hacer es conversar uno a uno con los diputados, para asegurarse del voto, para poder ver qué es lo que pueden corregir para que voten por el proyecto, y ustedes mantenerse callados. Ustedes ganan en tanto se apruebe el proyecto”, indicó.

Arias argumentó que detrás de esa forma de actuar podría existir una estrategia política más amplia por parte del Poder Ejecutivo, en la que el conflicto terminó siendo un fin en sí mismo.

“Ahora, si uno lo ve con calma, y ve el resultado de la elección y ve lo que (Rodrigo) Chaves estaba pensando, a Chaves no le interesaba que el proyecto pasara, a Chaves lo que le interesaba era el caos y ahí llegamos a la política de fondo que ha tenido el gobierno, que es crear conflicto, es construir sobre las bases de haber dinamitado puentes con el Congreso”, afirmó.

Líder legislativo señala contradicción

El líder político también cuestionó el giro de Cisneros respecto a su etapa como periodista y codirectora de Telenoticias, y su actuación actual como diputada oficialista.

“Tendría que estar en contra de casi todo lo que ha hecho el gobierno. Nunca pudo haber estado, aquella figura que criticaba la política por muchas cosas, nunca pudo haber estado a favor de que se quisiera gobernar al margen de la ley”, afirmó.

El diputado recordó que, en su rol anterior, Cisneros se caracterizó por exigir el apego a la legalidad y cuestionar con dureza conductas que consideraba irregulares, lo que, en su criterio, se contrapone con las posturas que la legisladora chavista defendió al promover la aprobación de la llamada “ley jaguar” o al respaldar las críticas del presidente Rodrigo Chaves contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Ella era una comentarista que exigía el respeto a la ley, que criticaba a cualquier persona que actuara ilegalmente, duramente lo atacaba. Ahora imagínese a un gobierno que quería que se hiciera obra pública sin licitación, quitarle las funciones más importantes a la Contraloría, para que no tuviera esa capacidad de parar proyectos que no estaban cumpliendo con la ley, lo que se ha dicho del Tribunal Supremo de Elecciones. No me imagino que ella en ese momento pudiera avalar nada de eso”, añadió.

A partir de ese contraste, Arias sostuvo que la diputada asumió una postura alineada con el presidente Rodrigo Chaves, en contradicción —según su criterio— con su trayectoria previa.

“Así que yo creo que ella sencillamente se cambió de ropaje fácilmente y se puso la ropa de Rodrigo Chaves”, concluyó.

Pilar Cisneros devuelve señalamientos

Consultada sobre estas afirmaciones, la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, rechazó los señalamientos y defendió su actuación en el plenario, al tiempo que devolvió las críticas al presidente legislativo.

“Nosotros lo que hicimos fue defendernos de los ataques despiadados y de la falta de respeto que él nunca pudo controlar, con 49 diputados tirándonos. No fue confrontativo, fue de defensa, y de, efectivamente, desenmascarar las mentiras, las calumnias y las cosas que la oposición decía en contra del gobierno”, alegó.

Cisneros también cuestionó la conducción de Arias al frente del Congreso y le devolvió el calificativo, al afirmar que “torpe fue la actuación de Rodrigo Arias Sánchez”. Aseguró que el líder legislativo apostó por el consenso, pero “al final no logró absolutamente nada”.

Según dijo, tras cerca de dos años de prometer acuerdos para impulsar proyectos del Ejecutivo, “nunca lo hizo”, lo que llevó al oficialismo a actuar por su cuenta.

Jefa chavista defiende resultados

La diputada también rechazó que su estilo haya sido ofensivo y defendió el tono de sus intervenciones.

“A diferencia de la oposición, que atacaba con insultos, con írsenos al cuerpo, a los diputados oficialistas, al gobierno y al presidente de la República, yo jamás insulté, jamás critiqué, jamás dije una mala palabra sobre alguien; lo que a ellos realmente los sacaba de quicio es que cuando yo me defiendo, ataco con argumentos, con hechos, con cifras, como buena periodista me consigo toda la información y los desnudo, y eso es lo que nunca me perdonaron, que por más que me digan la ‘reina de las mentiras’, nunca me han podido señalar ni una sola mentira”.

Cisneros también defendió su capacidad de negociación dentro del Congreso y rechazó las críticas de Arias, al asegurar que sí logró construir acuerdos, como en el caso de la extradición de costarricenses, aprobada por unanimidad. “¿Cómo cree usted que yo convencí —porque los convencí— a todos los diputados?”, cuestionó, al tiempo que sostuvo que, de no tener esa capacidad, “jamás hubiera logrado un proyecto tan importante como ese”.

Sostuvo que la Asamblea “perdió el tiempo miserablemente” y criticó las rupturas de cuórum, así como el tiempo dedicado a la aprobación del presupuesto nacional y las ausencias de diputados a las sesiones del plenario.

Finalmente, responsabilizó al Congreso por no aprobar las iniciativas del Ejecutivo y rechazó que existiera una estrategia para desprestigiar a ese poder de la República con fines electorales.

“Sienten (el electorado), con razón, que en el próximo gobierno, con los 31 diputados que nos dieron, los resultados van a ser infinitamente mejores”, añadió.