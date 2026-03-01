Revista Dominical

Pilar Cisneros sobre el estado de Costa Rica tras cuatro años de gobierno: ‘No creo que sea más insegura’

La diputada aseguró que en lo personal no se siente en riesgo y que puede desplazarse sola sin temor, una percepción que contrasta con los años más violentos en la historia reciente del país

Por Lucía Astorga
Diputada Pilar Cisneros
Pilar Cisneros, diputada y vocera oficialista, afirmó no sentirse insegura de movilizarse alrededor del país, pese a la crisis de violencia criminal que golpea a Costa Rica. (Alonso Tenorio/Atenorio)







