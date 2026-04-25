Política

Testigo clave confirmó efectos de presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado en salud física y emocional de exdiputada

Declaración del testigo consta en el informe de la comisión firmado por Alejandro Pacheco, del PUSC, que tuvo dos votos en la comisión investigadora

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Por Aarón Sequeira
Fabricio Alvarado, Pilar Cisneros, plenario
Fabricio Alvarado conversó con Pilar Cisneros, en el plenario, en días previos a que la presidencia legislativa fijara la fecha para discutir una eventual sanción contra él. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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