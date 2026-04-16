Política

Marulin Azofeifa lanza este mensaje a diputados

Luego de la sesión de este miércoles en la comisión investigadora, la exdiputada aseguró que ella solo quiere que ‘se haga justicia’

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Por Aarón Sequeira
Marulin Azofeifa y abogados
Marulin Azofeifa dio un mensaje este miércoles, a la salida de la comisión investigadora. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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