Marulin Azofeifa lanza este mensaje a diputados

La exdiputada Marulin Azofeifa lanzó un mensaje a los diputados que investigan su denuncia contra Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual, a dos días de que se cumpla el plazo para que el órgano parlamentario rinda un informe.

Luego de una sesión de casi tres horas, en la que se discutieron varios asuntos y se aprobó una moción para solicitar una prórroga del plazo, Azofeifa envió este mensaje frente a los medios de comunicación allí presentes.

“Lo único que deseo es que esta comisión pueda realmente cumplir con el plazo establecido, y que se haga justicia, no solo para mí, sino también para todas las mujeres que hemos callado durante muchísimo tiempo y nos cuesta tanto hablar, que tengamos que pasar por todo esto tan difícil, que una comisión alargue por tanto tiempo algo tan delicado como lo que yo he manifestado”, dijo la excongresista.

El mensaje de Azofeifa se da en medio de polémicas como la cancelación de la sesión de este martes, a petición de Fabricio Alvarado, sin que hubiera ningún permiso médico o similares de por medio.

Los abogados de la exdiputada han cuestionado que el trámite haya llegado al límite sin que se esté cumpliendo con el tiempo para que se rinda un informe.

Azofeifa hizo una denuncia pública a finales de enero, y luego presentó una gestión formal ante el Directorio legislativo, el 4 de febrero. El 17 de ese mes se integró la comisión investigadora, según lo establece el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas.

El 19 de febrero se hizo la primera sesión y un mes después se convocó la segunda, pero no se realizó hasta el 24 de marzo. Después de esa fecha, se volvió a sesionar hasta el viernes 10 de abril, con viajes de diputados en medio.

Ese día, se realizó una maratónica sesión de 10 horas para recibir el testimonio de Azofeifa, como denunciante, así como de varios testigos y de Fabricio Alvarado; sin embargo, no dio tiempo para escuchar a un testigo y a Alvarado.

Ahora, la comisión está corriendo para resolver lo pendiente en los últimos días antes del plazo para rendir informe. De hecho, la comisión aprobó, por votación de tres a uno, una moción para pedirle al presidente legislativo, Rodrigo Arias, una prórroga hasta por 15 días, porque después de recibir los testimonios deben darles tres días a las partes para sus conclusiones.

Entre los comportamientos que Azofeifa denunció están intentos de besos sin consentimiento, acercamientos y tocamientos indeseados, acciones indebidas que empezaron cuando ella era candidata a diputada a finales del 2017, continuaron durante su diputación y todavía en este periodo legislativo, en el que ha trabajado como asesora de Nueva República, el partido que lidera Alvarado.