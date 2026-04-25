Política

Jefe administrativo que autorizó teletrabajo a Marulin Azofeifa reconoce que podría convertirse en imputado en denuncia penal

César Zúñiga se negó a rendir su declaración y responder preguntas en la comisión especial investigadora

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Por Aarón Sequeira
Asamblea Nacional de Nueva República
Fabricio Alvarado y César Zúñiga, durante una asamblea nacional del Partido Nueva República, celebrada en mayo de 2025. (Mayela López/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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