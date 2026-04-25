Jefe administrativo que autorizó teletrabajo a Marulin Azofeifa reconoce que podría convertirse en imputado en denuncia penal

Fabricio Alvarado y César Zúñiga, durante una asamblea nacional del Partido Nueva República, celebrada en mayo de 2025.

César Zúñiga, exdirector administrativo de la fracción legislativa del Partido Nueva República (PNR), se abstuvo de declarar ante la comisión que investigó la denuncia de presunto abuso sexual de parte de Fabricio Alvarado hacia la exdiputada Marulin Azofeifa.

Así consta en el informe confidencial emitido por el presidente de esa comisión, el diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), donde se reporta que Zúñiga asistió para ser interrogado en las sesiones del viernes 10, miércoles 15 y jueves 16 de abril.

En el documento de 26 páginas, que fue entregado a los diputados este miércoles, junto con otros dos informes, Pacheco informó que Zúñiga basó su negativa a declarar en el hecho de que no tiene certeza sobre su condición formal dentro del proceso judicial abierto a partir de la denuncia penal presentada por Marulin Azofeifa contra Alvarado.

“Reconoce que podría eventualmente adquirir la calidad de imputado, lo que lo coloca en una posición de vulnerabilidad jurídica”, dice el informe firmado por Alejandro Pacheco.

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César Zúñiga es una de las personas más cercanas a Fabricio Alvarado. Después de acompañarlo en la campaña presidencial del 2018, se mantuvo con él cuando ocurrió la ruptura con el Partido Restauración Nacional (PRN), en octubre de ese año.

Junto con Alvarado y los hermanos Jonathan y Francisco Prendas, construyeron el Partido Nueva República (PNR), del que aún es tesorero nacional.

Entre 2022 y 2025, fungió como director administrativo y de fracción política del PNR, y por esta función fue que Marulin Azofeifa acudió a él, en varias ocasiones, para frenar las conductas de presunto hostigamiento sexual que venía recibiendo de parte de Alvarado.

A finales de octubre de 2025, por solicitud expresa de ella, Zúñiga le autoriza el permiso de teletrabajo hasta el 30 de abril de este año, para finalmente poner tierra de por medio entre ella y su presunto abusador sexual.

La posición de Zúñiga es tan preponderante en Nueva República que fue el candidato a diputado en el primer lugar de San José para las recientes elecciones nacionales, en que dicha agrupacción no obtuvo ni una sola curul.

El informe de la investigación detalla que César Zúñiga reconoció, frente a la comisión, que cualquier manifestación podría generar consecuencias adversas para su situación jurídica, “razón por la cual invoca el derecho constitucional a no declarar contra sí mismo”.

Adicionalmente, el funcionario legislativo cuestionó que, supuestamente, la comisión no le permitió desarrollar adecuadamente una asesoría legal durante las sesiones de la comisión investigadora.