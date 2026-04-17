Política

Dos informes legislativos recomiendan sancionar a Fabricio Alvarado por abuso sexual

En comisión investigadora se emitieron tres informes, dos a favor de sancionar a Fabricio Alvarado

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Por Aarón Sequeira
Fabricio Alvarado
Fabricio Alvarado (Asamblea Legislativa)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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