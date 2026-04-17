Dos informes legislativos recomiendan sancionar a Fabricio Alvarado por abuso sexual

La comisión especial que investiga a Fabricio Alvarado por el presunto abuso sexual a la exdiputada Marulin Azofeifa emitió tres informes, dos de los cuales recomiendan sancionar al jefe de fracción de Nueva República por hostigamiento sexual.

Así lo confirmó el presidente de esa comisión, el diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Ese órgano parlamentario se vio obligado a tomar una decisión este viernes, fecha en que vencía el plazo para rendir informe sobre la denuncia de hostigamiento presentada por la excongresista, debido a que el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, rechazó la prórroga de hasta por 15 días que había solicitado la comisión.

Pacheco reconoció que la negativa de Arias los obligó a terminar las etapas de trámite este jueves por la noche y preparar los informes para votarlos este viernes.

“Hemos concluido en plazo, que era de dos meses. Se presentaron los tres informes, se votaron y ahora pasarán al plenario legislativo para su discusión”, dijo el socialcristiano.

En la sesión de este viernes, estuvieron Pacheco, la fabricista Olga Morera como secretaria de la comisión, el chavista Waldo Agüero y la independiente Johana Obando. La liberacionista Rosaura Méndez no estuvo en ninguna de las sesiones de esta semana, porque nuevamente estaba de viaje.

Dos informes recomiendan sanción a Fabricio Alvarado por abuso sexual.

De los tres informes presentados, ninguno tuvo votos para ser aprobados. El de Pacheco tuvo dos votos a favor, el suyo y el de Obando, y dos en contra: Morera y Agüero.

El informe preparado por Olga Morera, subjefa del Partido Nueva República (PNR), fue apoyado por ella y por Agüero, pero Pacheco y Obando en contra.

En el caso del informe de la independiente Johana Obando, solo ella lo votó a favor, con los otros tres votos en contra.

El presidente de la comisión investigadora explicó que, como ninguno de los dictámenes logró votación de mayoría, todos pasarán al plenario.

El documento que preparó Pacheco hace varios señalamientos sobre falencias en el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa, para diputados y diputadas, pero iguamente sí recomienda la sanción ética administrativa de parte del Congreso para Fabricio Alvarado.

“Ha sido un proceso que no es lento. Es la primera vez que estamos aplicando este reglamento y le encontramos muchas falencias. Dentro de las recomendaciones de mi informe, se plantea revisar el reglamento porque tiene plazos muy cortos”, dijo.

En el caso del informe de Olga Morera, diputada leal a Alvarado, recomienda que por existir una denuncia penal presentada por Azofeifa, no pueden darse ninguna sanción en la Asamblea Legislativa.

Los criterios técnicos y legales establecieron, además, que Rosaura Méndez no podrá firmar ninguno de los tres informes presentados.

El único representante de la comisión que atendió a la prensa este viernes fue Pacheco como presidente, mientras que los otros tres congresistas rechazaron referirse, por la obligación de confidencialidad del caso.

Ahora, le corresponderá a Rodrigo Arias definir una fecha para discutir el expediente de investigación en el plenario.

Este jueves, de hecho, un grupo de diputadas presentó una moción de orden con la propuesta de discutir la sanción a Fabricio Alvarado el próximo lunes 27 de abril por la mañana.

Sin embargo, no se ha tramitado aún porque, este jueves, aún no podía haber llegado al plenario ningún informe de la comisión investigadora.

La denuncia de Marulin Azofeifa

Azofeifa hizo una denuncia pública a finales de enero, y luego presentó una gestión formal ante el Directorio legislativo, el 4 de febrero. El 17 de ese mes se integró la comisión investigadora, según lo establece el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas.

El 19 de febrero se hizo la primera sesión y un mes después se convocó la segunda, pero no se realizó hasta el 24 de marzo. Después de esa fecha, se volvió a sesionar hasta el viernes 10 de abril, con viajes de diputados en medio.

Ese día, se realizó una maratónica sesión de 10 horas para recibir el testimonio de Azofeifa, como denunciante, así como de varios testigos y de Fabricio Alvarado; sin embargo, no dio tiempo para escuchar a un testigo y a Alvarado.

Entre los comportamientos que Azofeifa denunció están intentos de besos sin consentimiento, acercamientos y tocamientos indeseados, acciones indebidas que empezaron cuando ella era candidata a diputada a finales del 2017, continuaron durante su diputación y todavía en este periodo legislativo, en el que ha trabajado como asesora de Nueva República, el partido que lidera Alvarado.