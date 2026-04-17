Política

Fabricio Alvarado se abstiene de declarar en comisión que lo investiga por presunto abuso sexual

Fabricio Alvarado, jefe de Nueva República, era el último compareciente en la etapa de prueba testimonial; comisión está también convocada para este viernes

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Por Aarón Sequeira
Fabricio Alvarado
El diputado Fabricio Alvarado se negó a dar su versión sobre la denuncia por presunto abuso sexual. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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