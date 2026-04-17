Fabricio Alvarado se abstiene de declarar en comisión que lo investiga por presunto abuso sexual

El diputado Fabricio Alvarado se negó a dar su versión sobre la denuncia por presunto abuso sexual.

El diputado Fabricio Alvarado, jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), se abstuvo de declarar, este jueves, en la comisión que lo investiga por la denuncia de presunto abuso sexual contra la exlegisladora y asesora parlamentaria Marulin Azofeifa.

La declaración del congresista era la última prueba testimonial que se preveía recibir en la comisión especial investigadora sobre hostigamiento sexual que analiza la denuncia presentada por la excongresista.

Alvarado hizo el anuncio luego de varias discusiones de índole administrativa realizadas en la sesión de este jueves.

A raíz de esa decisión del congresista, las partes iniciaron la etapa de conclusiones, de forma oral, último periodo antes de que los diputados de la comisión investigadora rindan su informe.

Luego de varias sesiones realizadas en los últimos días, al filo del vencimiento del plazo para que el foro rinda su informe, Alvarado empezó su descargo este jueves poco antes de las 8:30 p. m.

En una sesión realizada el viernes pasado, Marulin Azofeifa presentó verbalmente su denuncia y describió el comportamiento que el excandidato presidencial tuvo hacia ella desde que era candidata a diputada, a finales del 2017, durante su diputación como parte del bloque fabricista y todavía durante los últimos años, cuando ya ella era asesora parlamentaria de Nueva República.

Aparte de la exdiputada, se recibieron los testimonios de tres testigos aportados por los abogados de Azofeifa, durante 10 horas.

El 3 de febrero, un día antes de que Azofeifa presentara formalmente su queja contra él, Fabricio Alvarado expresó estar “muy asombrado” y dijo que entendía “muy poco” la denuncia de la excongresista.

“Esa situación, en particular, me tiene muy sorprendido. Sobra decir que es falso. Tendremos que reunirnos para ver cómo proceder. Estamos muy asombrados, no entendemos la razón por la que pudo haber salido con algo así. Tampoco es algo que me afane; lo conversaré con mis abogados en su momento”, dijo el diputado a La Nación ese día.

En aquel momento, el excandidato presidencial insistía que “todo eso es nuevo” para él. “Ya veremos cómo revisar esos detalles, en particular, pero yo estoy tranquilo. Por eso estoy aquí, no tengo por qué esconderme”, adujo Alvarado en aquel momento.

Desde que se abrió el proceso por hostigamiento sexual en la Asamblea, el jefe de Nueva República se ha negado a dar declaraciones a la prensa sobre el caso.