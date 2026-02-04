Política

Así se refirió Fabricio Alvarado a denuncia de exdiputada por supuesto acoso del excandidato

Minutos antes del debate presidencial de Repretel, Marolin Azofeifa aseguró que ella había sufrido por comportamientos impropios del legislador

Por Aarón Sequeira
Debate Repretel - Noticias Monumental
Minutos antes del debate presidencial de Repretel-Monumental, se dio a conocer la denuncia de la exdiputada fabricista Marolin Azofeifa por supuestos comportamientos impropios de Fabricio Alvarado hacia ella. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







