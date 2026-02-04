Así se refirió Fabricio Alvarado a denuncia de exdiputada por supuesto acoso del excandidato

Minutos antes del debate presidencial de Repretel-Monumental, se dio a conocer la denuncia de la exdiputada fabricista Marolin Azofeifa por supuestos comportamientos impropios de Fabricio Alvarado hacia ella.

El jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, se refirió este martes a la denuncia pública que hizo la exdiputada Marolin Azofeifa una semana atrás, sobre el presunto acoso de parte del líder partidario y otros comportamientos impropios hacia ella.

Esa denuncia la hizo Azofeifa minutos antes del debate presidencial de Repretel y Monumental, a través de un video y un comunicado de prensa, dado a conocer precisamente en el noticiero de ese medio televisivo.

En la nota de la excongresista, actual asesora parlamentaria del diputado fabricista Yonder Salas, aseguró que había guardado silencio por mucho tiempo, por el poder que tiene Fabricio Alvarado en la agrupación política.

En declaraciones a la prensa, en el vestíbulo del plenario legislativo, Alvarado expresó estar muy asombrado por lo que pasó en las últimas dos semanas de la campaña electoral y agregó que entiende muy poco la denuncia de la excongresista.

“Esa situación, en particular, me tiene muy sorprendido. Sobra decir que es falso. Tendremos que reunirnos para ver cómo proceder. Estamos muy asombrados, no entendemos la razón por la que pudo haber salido con algo así. Tampoco es algo que me afane, lo conversaré con mis abogados, en su momento”, respondió Alvarado a La Nación.

La exdiputada y asesora legislativa había solicitado, desde octubre pasado, que le autorizaran realizar trabajo a distancia, porque no se sentía segura en presencia del excandidato presidencial.

En un video, Marolin Azofeifa afirmó que decidió hablar después de la denuncia que hizo la entonces candidata presidencial Laura Fernández, un día antes, en el debate de Columbia-U Latina.

“Cuando fui diputada, viví cosas que nunca imaginé vivir dentro de la Asamblea Legislativa. Cosas relacionadas con Fabricio Alvarado. Acercamientos impropios y sin permiso, comentarios y comportamientos que cruzaron la línea del respeto a una mujer.

“Durante mucho tiempo guardé silencio, porque él tenía poder, porque denunciar era exponerme, a mi familia y a mí misma. Porque, en política, muchas veces protegen al poderoso y nos desacreditan a nosotras”, explicó la exdiputada Azofeifa en el video.

En el comunicado, ella cuestionó el discurso moralista de Alvarado, a quien calificó como un hipócrita, pues se presenta públicamente como defensor de valores cristianos, mientras incurre en “conductas contrarias al respeto y la dignidad hacia las mujeres”.

“Me indigna y me enoja ver a Fabricio hablar de Dios, de moral, de valores, frente a cámaras y en conferencia de prensa, cuando las que hemos vivido acoso de él sabemos que la realidad es muy distinta. La fe no se usa como escudo. Los valores no se usan como discurso”, dijo la excongresista en su nota de prensa.

En una nota del 27 de octubre del 2025, dirigida a César Zúñiga Ramírez, tesorero de Nueva República, quien aspiraba a ser diputado en el primer lugar de San José, Azofeifa pidió trabajo a distancia hasta que terminara este periodo legislativo, el 30 de abril de este año.

Zúñiga es ahora subgerente del Departamento de Participación Ciudadana del Congreso y, además, muy cercano a Fabricio Alvarado. De hecho, lo acompañó en el debate del canal ¡OPA!

En esa nota, Azofeifa detalló que ella pedía trabajo a distancia porque no se sentía segura en la oficina y porque la presencia de Alvarado le generaba una constante sensación de incomodidad, temor e impotencia, especialmente cuando estaba sola en la oficina con el diputado.

“Su comportamiento hacia mí, que he comunicado en múltiples ocasiones directamente a usted, no corresponde con los valores que representa una persona casada, con familia, ni con los principios que defiende el Partido Nueva República”, escribió la exdiputada en esa nota.

Sobre la carta de Azofeifa a César Zúñiga, Fabricio Alvarado adujo que él vio algo en un medio, pero alegó que no tenía conocimiento de ninguna carta de la exdiputada en esa dirección.

El excandidato insistió en que “todo eso es nuevo” para él y señaló que, cuando salió a la luz esa denuncia, dijo que iba a dejar “ese asunto a un lado”, para dedicarse a lo que restaba de la campaña, entre debates y actividades proselitistas.

“Ya veremos cómo revisar esos detalles, en particular, pero yo estoy tranquilo. Por eso estoy aquí, no tengo por qué esconderme”, adujo.