‘No volveré a ser candidato presidencial’, anuncia líder de partido que desaparecerá de la Asamblea Legislativa

Nueva República fue uno de los tres partidos que desaparecerá del Congreso, debido a los resultados electorales del domingo.

El diputado Fabricio Alvarado Muñoz, jefe de la fracción del Partido Nueva República (PNR), anunció este martes que nunca volverá a ser candidato presidencial, luego de tres campañas como aspirante a liderar el Poder Ejecutivo.

En declaraciones a la prensa, en el vestíbulo del plenario del Congreso, Alvarado señaló que es una decisión tomada principalmente por razones familiares, junto con su esposa e hijas.

“Mi esposa y mis hijas vivieron esta campaña como ninguna otra, en los debates y los anuncios. Eso significa que vivieron lo bueno, el cariño de la gente, visitas a las comunidades y el cariño de la gente cuando llegábamos a los debates, pero también vivieron de cerca lo malo y no quiero exponerlas a eso más”, dijo Alvarado.

Nueva República, agrupación que logró siete curules en febrero de 2022 y actualmente mantenía seis diputaciones, luego de la salida de Gloria Navas, fracasó este domingo en mantener representación en la Asamblea Legislativa.

Fabricio Alvarado no considera que la gente haya castigado a Nueva República a pesar de no obtener ni una diputación

Básicamente, Alvarado perdió todas sus curules en favor del Partido Pueblo Soberano, liderado por Laura Fernández, agrupación que consiguió una fracción de 31 diputados, la mayor del Congreso en 40 años.

Lo que no descartó el congresista del PNR fue volver a postularse como legislador, para lo cual tendría que esperar un periodo de cuatro años.

“Tenemos que asumir el resultado con madurez”, dijo el diputado.

‘Es diferente a lo que le pasó al PAC; no lo veo como un castigo’

Desde que empezó su segunda diputación, en mayo de 2022, Fabricio Alvarado celebró en numerosas ocasiones, durante sus intervenciones en el plenario, que su principal rival político, el Partido Acción Ciudadana (PAC), fue castigado en las urnas al desaparecer totalmente, no solo por la derrota en la elección presidencial, sino también porque fue borrado del plenario.

Consultado por La Nación por sufrir ahora el mismo resultado que el partido contra el que él perdió en 2018, Fabricio Alvarado aseguró que su fracaso de este domingo es diferente al del PAC, que venía de ser gobierno por ocho años, con Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018-2022).

“Sí, sí, lo dije. La diferencia es que ellos eran gobierno, nosotros no. Las circunstancias son muy diferentes. Otras dos fracciones presentes no van a tener representación y 15 partidos que no logramos representación. Yo no lo veo como un castigo, porque el contexto es diferente. En aquel momento, el PAC era gobierno y lo que sucedió en 2022 fue un país recriminándole y no dándole un solo diputado al partido de gobierno, lo cual sí era inusual”, respondió Alvarado.

El diputado evangélico agregó que, en su caso, hay una serie de circunstancias relacionadas con “el papel de Rodrigo Chaves en la campaña”, la polarización que “hizo que mucha gente tomara la decisión de votar por Liberación Nacional para tratar de ir a segunda ronda”.

“No lo vemos como un castigo”, dijo el excandidato presidencial, quien agregó que no hay que lamentarse, ni ver lo negativo, solo analizar y hacer autocrítica.

