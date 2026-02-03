Política

‘No volveré a ser candidato presidencial’, anuncia líder de partido que desaparecerá de la Asamblea Legislativa

Diputado asegura que el fracaso de su agrupación es diferente al que han sufrido otros partidos

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Plenario. diputados. Asamblea Legislativa. Congreso.
Nueva República fue uno de los tres partidos que desaparecerá del Congreso, debido a los resultados electorales del domingo. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Fabricio AlvaradoNueva República
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.