Política

Rodrigo Arias rechaza prórroga a comisión sobre presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado

Decisión del presidente legislativo obliga a la comisión investigadora a rendir informes este viernes

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Fabricio Alvarado, Pilar Cisneros, plenario
El jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, se acercó a conversar con la jefa chavista, Pilar Cisneros, este jueves por la tarde, durante la sesión del plenario. (Aarón Sequeira/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fabricio AlvaradoMarulin AzofeifaAbuso sexualRodrigo Arias
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.