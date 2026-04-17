Rodrigo Arias rechaza prórroga a comisión sobre presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado

El jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, se acercó a conversar con la jefa chavista, Pilar Cisneros, este jueves por la tarde, durante la sesión del plenario.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, rechazó otorgar una prórroga de hasta 15 días naturales a la comisión especial que investiga la denuncia contra el diputado Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual contra la exdiputada Marulin Azofeifa.

Este miércoles por la noche, la comisión aprobó por tres votos contra uno solicitar dicha prórroga, pues el plazo de dos meses para rendir el informe se vence este viernes 17 de abril.

La negativa de Arias de ampliarle el plazo a la comisión obliga a los diputados que investigan el presunto hostigamiento sexual a tomar una decisión este propio viernes, por lo que están convocados para sesionar a partir de las 8:15 a. m.

Los plazos de la comisión están muy ajustados, porque el periodo legislativo de los actuales congresistas vence el 30 de abril y ya está aprobado que la última sesión del plenario se celebre el martes 28, a doble jornada, matutina y vespertina.

La decisión de Rodrigo Arias se enmarca en la presión que han hecho varios actores para que la Asamblea Legislativa finalice el proceso contra Fabricio Alvarado y tome una decisión.

Entre los actores que piden que el trámite finalice debidamente y no quede en la impundad están las diputadas de la Comisión de la Mujer, quienes acudieron este miércoles para solicitar la tramitación debida y dentro de los plazos establecidos.

Además, la denunciante, Marulin Azofeifa, le envió una carta al presidente legislativo, este miércoles por la mañana, solicitando el resguardo de sus derechos como mujer y como denunciante de abuso sexual.

Advertencia de la Defensoría

Adicionalmente, la defensora de los Habitantes de la República, Angie Cruickshank, envió una carta a Rodrigo Arias, el 20 de marzo, en la cual advirtió el riesgo de que no se diera una pronta resolución del asunto denunciado por Azofeifa, “en perjuicio de los principios de celeridad, seguridad jurídica y tutela efectiva que deben regir ese tipo de procedimientos”.

En su nota, Cruickshank recomendó a la Asamblea adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad procesal y la resolución oportuna del procedimiento disciplinario seguido contra Alvarado, antes del cambio de la integración de los diputados, el 1.º de mayo.

“Tratándose de un procedimiento disciplinario seguido por hostigamiento sexual, resulta indispensable que la tramitación se realice con la debida diligencia reforzada que exige la naturaleza de los hechos denunciados”, dice la carta de la defensora.

El mensaje de Marulin Azofeifa

Debido a la lentitud que ha percibido en el trámite de la comisión, Marulin Azofeifa decidió hablar con la prensa, para enviar un mensaje a los diputados que tramitan su denuncia contra Fabricio Alvarado.

“Lo único que deseo es que esta comisión pueda realmente cumplir con el plazo establecido, y que se haga justicia, no solo para mí, sino también para todas las mujeres que hemos callado durante muchísimo tiempo y nos cuesta tanto hablar, que tengamos que pasar por todo esto tan difícil, que una comisión alargue por tanto tiempo algo tan delicado como lo que yo he manifestado”, dijo la excongresista.

Azofeifa hizo una denuncia pública a finales de enero. Luego presentó una gestión formal ante el Directorio legislativo, el 4 de febrero.

El 17 de ese mes, se integró la comisión investigadora, según lo establece el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas.

El 19 de febrero se hizo la primera sesión y un mes después se convocó la segunda, pero no se realizó hasta el 24 de marzo. Posterior a esa fecha, se volvió a sesionar hasta el viernes 10 de abril, con viajes de diputados en medio.

Entre los comportamientos de Fabricio Alvarado que Azofeifa denunció están intentos de besos sin consentimiento, acercamientos y tocamientos indeseados.

Según la exdiputada, estas supuestas acciones indebidas empezaron cuando ella era candidata a diputada a finales del 2017, continuaron durante su diputación y en este periodo legislativo, en el que ha trabajado como asesora de Nueva República, el partido que lidera Alvarado.