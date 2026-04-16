Cinco diputadas piden a comisión dar trámite debido a denuncia de Marulin Azofeifa por presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado

Monserrat Ruiz y Dinorah Barquero, del PLN, llegaron a la comisión investigadora sobre la denuncia por abuso sexual de Fabricio Alvarado, para darle su apoyo a la denunciante, Marulin Azofeifa.

Cinco diputadas de tres partidos políticos e independientes acudieron a la sesión de la comisión que investiga a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual para solicitar que se dé el debido trámite a la denuncia de la exdiputada Marulin Azofeifa, para que el asunto se pueda discutir en el plenario, antes de que termine el periodo legislativo.

Luego de levantar la voz en el plenario para que avance el proceso de investigación a Alvarado, llegaron a la sesión de la comisión especial investigadora Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA); Montserrat Ruiz y Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN); Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), y la independiente Cynthia Córdoba.

Frente al posicionamiento de las legisladoras y su llegada a la sesión, el Departamento de Servicios Técnicos avaló su presencia y no solo dijo que podían estar, sino que también aclararon que las congresistas pueden usar la palabra, como sucede en los casos de cualquier comisión legislativa: con voz, pero sin voto.

La sesión de este miércoles recibe al testigo César Zúñiga, exasesor de Nueva República y a quien Marulin Azofeifa solicitó autorizarle teletrabajo a finales de octubre, cuando ya no soportaba más las actitudes de presunto acoso sexual de parte de Alvarado.

Además, está previsto que Alvarado empiece su defensa frente a los cargos de abuso sexual por los cuales está denunciado.

La comisión especial investigadora tiene plazo hasta este viernes 17 para rendir informe; sin embargo, no ha terminado ni siquiera de recibir la prueba testimonial.

El viernes anterior, realizó una sesión por 10 horas, para escuchar a Marulin Azofeifa y tres testigos. Entre la primera sesión del órgano investigador, realizada el 19 de febrero, y la segunda sesión, el 24 de marzo, pasó más de un mes sin ningún avance.

Además, se han cancelado varias sesiones y los integrantes de la comisión han estado saliendo del país varias veces.

Por esa razón, este miércoles, Marulin Azofeifa envió una carta al presidente legislativo, Rodrigo Arias, para exigir que su denuncia no quede en la impunidad y se llegue a discutir en el plenario antes de que termine este periodo legislativo.