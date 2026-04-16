Política

Cinco diputadas piden a comisión dar trámite debido a denuncia de Marulin Azofeifa por presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado

Diputadas del PLN, FA, PPSD e independientes acudieron a la sesión donde se recibe a Fabricio Alvarado para rendir su declaración

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Por Aarón Sequeira
Diputados en Plenario Legislativo
Monserrat Ruiz y Dinorah Barquero, del PLN, llegaron a la comisión investigadora sobre la denuncia por abuso sexual de Fabricio Alvarado, para darle su apoyo a la denunciante, Marulin Azofeifa. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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