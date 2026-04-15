Política

Marulin Azofeifa pide a Rodrigo Arias resguardar sus derechos como denunciante de abuso sexual

Exdiputada manifestó preocupación por atrasos en el trámite de su denuncia contra Fabricio Alvarado

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Por Aarón Sequeira
Exdiputada Marulin Azofeifa, entrevista
La exdiputada Marulin Azofeifa advirtió del riesgo de impunidad en la comisión especial que investiga el presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado contra ella. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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