Marulin Azofeifa pide a Rodrigo Arias resguardar sus derechos como denunciante de abuso sexual

La exdiputada Marulin Azofeifa advirtió del riesgo de impunidad en la comisión especial que investiga el presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado contra ella.

La exdiputada y asesora Marulin Azofeifa Trejos pidió al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, resguardar sus derechos como mujer y denunciante de abuso sexual por parte del jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado.

En una carta dirigida este miércoles al jerarca del Congreso, Azofeifa manifestó preocupación por los atrasos que ha tenido la tramitación de su denuncia en la comisión especial integrada por cinco diputados para estudiar su denuncia.

Esa comisión fue cancelada este martes, a petición de Alvarado y con la venia del presidente del órgano, el diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Esa era la sesión en que Alvarado iba a rendir su descargo por la denuncia, pero el congresista pidió cancelarla, sin entregar ningún dictamen médico ni algún comprobante de que tuviera alguna otra actividad en el mismo horario.

En su nota al presidente legislativo, Marulin Azofeifa cuestionó que al menos tres miembros de la comisión investigadora han viajado fuera del país en el tiempo en que debían tramitar la investigación, así como varias cancelaciones de sesiones, a última hora.

La primera sesión de la comisión fue el 19 de febrero y la segunda se realizó más de un mes después, el 24 de marzo.

“Todo lo anterior está poniendo en grave riesgo de impunidad mi caso. Los plazos para que la comisión rinda el informe se acortan y, según el propio reglamento (Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas), este asunto debe ser sometido a conocimiento del plenario, cuyo cuatrienio está próximo a finalizar”, dijo la denunciante.

Azofeifa le pidió a Arias, en su carta, que haga todo lo que esté a su alcance para que la Asamblea tome una decisión, que priorice el conocimiento de este asunto en el orden del día y que comprenda que en sus manos también recae la garantía de que en el Poder Legislativo, del cual ella fue diputada también, no se toleren inmunidades frente a la violencia machista.

Noticia en desarrollo