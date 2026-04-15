Política

Abogados de Marulin Azofeifa acusan a diputado del PUSC de complaciente en proceso contra Fabricio Alvarado

Plazo de comisión para rendir informe vence el 17 de abril; abogados denuncian que no habrá periodo para conclusiones de las partes, luego de los testimonios de testigos

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Por Aarón Sequeira
David Delgado y Carolina Hidalgo
David Delgado y Carolina Hidalgo, abogados de la exdiputada Marulin Azofeifa, calificaron al presidente de la comisión investigadora como complaciente hacia Fabricio Alvarado. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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