Comisión pedirá a Rodrigo Arias una prórroga para rendir informe sobre presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado

La independiente Johana Obando votó en contra de prorrogar el plazo de la comisión que investiga el presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado a la exdiputada Marulin Azofeifa.

La comisión que investiga el presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado a la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa aprobó este miércoles, con tres votos a favor y uno en contra, solicitar una prórroga del plazo para rendir el informe sobre la denuncia.

Con tres votos a favor y uno en contra se aprobó solicitarle al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, una prórroga hasta por 15 días.

Ya desde este martes, el presidente de la comisión especial investigadora, Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), había dado a entender que era necesaria la prórroga, por la necesidad de cumplir con el procedimiento establecido en el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas.

Ese reglamento establece la obligación de dar tres días hábiles a las partes para que presenten sus conclusiones, luego de que la comisión termine de recibir los testimonios.

El aval a dicha solicitud de prórroga está en manos del presidente legislativo, Rodrigo Arias.

Está previsto que el órgano termine de recibir los testimonios este jueves por la noche, por lo que el plazo de tres días hábiles para las conclusiones de las partes se cumpliría el martes.

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