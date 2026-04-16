Política

Comisión pedirá a Rodrigo Arias una prórroga para rendir informe sobre presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado

Con tres votos a favor y uno en contra, pedirán al presidente legislativo unos días más para rendir el informe, luego de recibir prueba testimonial

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Por Aarón Sequeira
diputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba.
La independiente Johana Obando votó en contra de prorrogar el plazo de la comisión que investiga el presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado a la exdiputada Marulin Azofeifa. (Marvin Caravaca/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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