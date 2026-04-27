Política

‘Las cosas van demasiado bien para que se nos caiga el castillo’: así intentó exjefe de Marulin Azofeifa manejar presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado

Audio de César Zúñiga evidencia preocupación por afectación electoral a campaña de Fabricio Alvarado

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Por Aarón Sequeira y Natasha Cambronero
Asamblea Nacional de Nueva República
Como tesorero del Partido Nueva República, César Zúñiga (der.) participó en una asamblea nacional de la agrupación política, junto con Fabricio Alvarado, en mayo del 2025, en el Colegio de Abogados. (Mayela López/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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