Política

Ausencia de estos 23 diputados impide discutir sanción a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

Faltaron diputados chavistas, de Nueva República, Liberación Nacional, PUSC e independientes

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Por Aarón Sequeira
Ausencia de diputados impide discutir sanción a Fabricio Alvarado.
Ausencia de diputados impide discutir sanción a Fabricio Alvarado. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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