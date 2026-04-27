Ausencia de estos 23 diputados impide discutir sanción a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

La ausencia de 23 diputados impidió, este lunes, la discusión de la eventual sanción a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual.

Cuando Rodrigo Arias ordenó el cierre de las puertas del plenario, a las 3 p. m. en punto, solo había 34 congresistas.

Faltaron todos los miembros de la fracción chavista y todos los de Nueva República, así como tres de Liberación Nacional, tres de la Unidad Social Cristiana, los independientes aliados del chavismo Gilberth Jiménez y Leslye Bojorges, así como Luis Diego Vargas.

Una vez pasada la lista, quedó en evidencia que estos son los diputados ausentes:

PLN: Óscar Izquierdo, Alejandra Larios y Sonia Rojas.

Chavistas del PPSD: Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Manuel Morales, Jorge Rojas, Ada Acuña, Paola Nájera, Alexánder Barrantes.

Independientes afines al chavismo: Leslye Bojorges, Gilberth Jiménez y Luis Diego Vargas.

Nueva República: Fabricio Alvarado, Rosalía Brown, Olga Morera, José Pablo Sibaja, David Segura, Yonder Salas

PUSC: Horacio Alvarado, Melina Ajoy, Carlos Andrés Robles.

Para ausentarse de la sesión, tenían permiso María Marta Carballo, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como Paola Nájera y Manuel Morales, del oficialismo; Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), y Olga Morera, de Nueva República (PNR).

No obstante, Carballo y Alfaro sí se presentaron al plenario, a pesar de que tenían permiso.

Fracción chavista se fue a almorzar y ‘no les dio tiempo’

En un video compartido a través del chat de prensa oficialista, la vocera chavista, Pilar Cisneros, adujo que la fracción de gobierno entera, los ocho integrantes, se fueron a almorzar a un restaurante cercano.

“Tardaron en servirnos y, cuando nos dimos cuenta, ya faltaban cinco para las tres y, por más que corrimos, no llegamos a tiempo”, dijo.

La jefa oficialista ya había anunciado que ellos estaban en contra de aprobar la amonestación ética pública contra Alvarado por la denuncia de abuso sexual.

Además, la bancada de Alvarado salvó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, del levantamiento de la inmunidad, en dos ocasiones, el año pasado.

Al tiempo que justificó la ausencia al plenario de los chavistas por un almuerzo, Cisneros cuestionó que Óscar Izquierdo y Alejandra Larios, jefe y subjefa de Liberación Nacional, tampoco hayan ido a la sesión, a pesar de que estaban en una reunión de última hora con la presidenta electa, Laura Fernández.

En el caso de Nueva República, Cisneros sí los justificó y dijo que era entendible que no se hubieran presentado a la sesión en que se iba a discutir la sanción para su jefe de fracción, Fabricio Alvarado.