Diputados aprueban dos créditos millonarios solicitados por Laura Fernández de forma unánime

Uno de los créditos aprobados por los diputados es para la construcción del tren rápido de pasajeros.

En una sesión del plenario con una amplia agenda de proyectos de ley tramitados, los diputados aprobaron dos créditos internacionales cuyo avance había sido solicitado expresamente por la presidenta electa, Laura Fernández.

Se trata del préstamo por $350 millones para financiar el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima y del préstamo por $800 millones para la construcción y puesta en operación del tren rápido de pasajeros (TRP).

Ambas iniciativas tuvieron la aprobación unánime de los diputados presentes en el momento de la votación.

Para la construcción del tren rápido, Costa Rica firmó un crédito por $800 millones con el el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones para la construcción.

El financiamiento se compone de dos créditos, uno con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por $250 millones y otro con el BCIE por $550 millones. Este proyecto fue aprobado de forma unánime por 48 diputados.

El objetivo del proyecto es reconstruir, duplicar y electrificar el trayecto del tren entre Cartago y Alajuela, con extensiones al cantón de Paraíso, el centro de Alajuela y una nueva conexión entre las estaciones del Atlántico y del Pacífico, en el centro de San José.

En el caso del crédito por $350 millones, es un financiamiento firmado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y fue avalado por 47 congresistas.

Dicho financiamiento se utilizaría, realmente, para apoyo presupuestario del Gobierno de la República, es decir, para cambiar fuentes de financiamiento caras por un empréstito de condiciones más baratas.

En las últimas dos reuniones que sostuvo la ministra de la Presidencia y presidenta electa en la Asamblea Legislativa, primero con Liberación Nacional (PLN) y luego con el Frente Amplio (FA), reiteró la solicitud para que avanzaran dichas iniciativas, principalmente la de construcción del tren rápido.

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