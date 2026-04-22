Política

Diputados aprueban dos créditos millonarios solicitados por Laura Fernández de forma unánime

Se trata de dos proyectos de ley de la lista que Laura Fernández les pidió dejar aprobados antes de terminar su periodo

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Por Aarón Sequeira
Tragedia del Virilla
Uno de los créditos aprobados por los diputados es para la construcción del tren rápido de pasajeros. (Marvin Caravaca/La Nación)







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Laura FernándezTren rápido de pasajerosCrédito del BCIECrédito del programa de resiliencia al clima
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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