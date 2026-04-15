Política

Diputados dictaminan crédito de $800 millones para construir el tren rápido de pasajeros

Aprobación del expediente del empréstito fue unánime afirmativa; ahora proyecto pasará al plenario para su votación en dos debates

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Por Aarón Sequeira
Dictamen tren rápido de pasajeros
La presidenta de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez, puntualizó que el trámite del crédito para la construcción del tren rápido de pasajeros fue expedito y serio. (Asamblea Le/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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