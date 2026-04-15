Diputados dictaminan crédito de $800 millones para construir el tren rápido de pasajeros

La presidenta de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez, puntualizó que el trámite del crédito para la construcción del tren rápido de pasajeros fue expedito y serio.

Los diputados dictaminaron afirmativamente, este miércoles, el crédito por $800 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones para la construcción del tren rápido de pasajeros (TRP).

La votación afirmativa se dio en la Comisión de Hacendarios, donde se ha venido tramitando el expediente 25.291.

Ese fue uno de los siete proyectos de ley que la ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, solicitó a los jefes de fracción dejar aprobados antes de que termine el actual periodo constitucional.

Fernández reiteró esa petición el lunes, en la reunión que sostuvo con la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).

El presidente de Incofer, Álvaro Bermúdez, estuvo como invitado en la Comisión de Hacendarios, durante el dictamen del crédito para el TRP. (Asamblea Le/La Nación)

La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, ya había anunciado que el dictamen se aprobaría este miércoles, con la previsión de que el expediente llegue en pocos días al plenario legislativo, para su votación en dos debates.

El financiamiento se compone de dos créditos, uno con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por $250 millones y otro con el BCIE por $550 millones.

El objetivo del proyecto es reconstruir, duplicar y electrificar el trayecto del tren entre Cartago y Alajuela, con extensiones al cantón de Paraíso, el centro de Alajuela y una nueva conexión entre las estaciones del Atlántico y del Pacífico, en el centro de San José.

Ramírez señaló que el expediente ha tenido un trámite expedito y preferencial en la Comisión de Hacendarios desde diciembre de 2025.

“Esto no es casualidad, responde a un compromiso de los diputados para mejorar y aprobar este crédito con responsabilidad y sentido de urgencia. No es un proyecto cualquiera, es una inversión estratégica para Costa Rica, que impacta directamente la movilidad, la calidad de vida de la gente y la competitividad del país”, dijo la presidenta de la comisión.

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