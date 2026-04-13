Política

Estos son los dos proyectos que Laura Fernández pide al PLN acelerar en recta final de trabajo legislativo

Un crédito y una reforma sobre minería metálica son las prioridades de la presidenta electa para los nueve días de plenario que faltan

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Por Aarón Sequeira
Laura Fernández con diputados del PLN
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, junto al ministro de Comunicación, Arnold Zamora. La presidenta electa cree que es posible concretar un acuerdo sobre la minería en Crucitas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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