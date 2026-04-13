Estos son los dos proyectos que Laura Fernández pide al PLN acelerar en recta final de trabajo legislativo

La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, junto al ministro de Comunicación, Arnold Zamora. La presidenta electa cree que es posible concretar un acuerdo sobre la minería en Crucitas.

Laura Fernández les pidió a los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) acelerar el trámite de dos proyectos de ley en la recta final del trabajo en la Asamblea Legislativa, con solo nueve días para que terminen su gestión los actuales congresistas.

Así lo manifestó la ministra de la Presidencia y presidenta electa en el almuerzo donde fue recibida por la bancada liberacionista, al que asistieron 12 de los 18 congresistas verdiblancos.

Fernández se dirigió a los congresistas de Liberación, en frente de la prensa, para decirles que el tiempo alcanza incluso para aprobar en el plenario el crédito por $880 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción del tren rápido de pasajeros (TRP).

Adicionalmente, la ministra de la Presidencia les pidió el avance del proyecto para autorizar la minería metálica a cielo abierto en Crucitas de Cutris, San Carlos, al menos con la tramitación del segundo día de mociones de fondo.

En el primer día de mociones de fondo, ya tramitado por la Comisión de Alajuela, se conocieron 155 mociones, en su mayoría propuestas del Frente Amplio (FA). Está pendiente que se queme el segundo día, donde los frenteamplistas presentarían otras tantas mociones.

De hecho, Fernández reconoció que la diputada liberacionista Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, ha estado dirigiendo una discusión de fondo, madura y técnica, en la tramitación de los créditos solicitados por el Poder Ejecutivo y por ella, a mediados de febrero.

Incluso, en la cita de este lunes, la presidenta electa les agradeció a los liberacionistas la aprobación en sus dos debates de otro préstamo internacional, también con el BCIE, para la ampliación de la ruta 1, en el tramo San José San Ramón, y que se firmará este martes para convertirse en ley de la República.

Laura Fernández aseguró que el crédito para el tren bien podría dictaminarse esta semana y estar el próximo lunes en la agenda del plenario, para su votación en primer debate y que el segundo debate se dé antes de que terminen funciones los congresistas, el 28 de abril.

Cuando la ministra estaba haciendo ese comentario, Paulina Ramírez la interrumpió para asegurar que está prevista el dictamen de ese empréstito este miércoles, en la sesión ordinaria de la Comisión de Hacendarios.

Laura Fernández se reunió con el PLN

¿Acuerdo sobre Crucitas?

En declaraciones posteriores a la reunión con la fracción del PLN, Laura Fernández dijo que había alcanzado un acuerdo con los diputados liberacionistas sobre el proyecto del Poder Ejecutivo para legalizar la extracción minera en Crucitas, pero el jefe de Liberación, Óscar Izquierdo, dijo que no es tan así.

“Hay un compromiso de Liberación Nacional de ayudar a que avance en estos nueve días el proyecto sobre Crucitas, vital para el país”, dijo la futura presidenta.

Al contrario de lo dicho por Fernández, Izquierdo enfatizó que su bancada tiene algunas reservas respecto al proyecto sobre minería en Crucitas y también con la reforma a expropiaciones.

En ambos expedientes, hay una propuesta de texto sustitutivo planteada por el gobierno de la República, por lo que el vocero del PLN planteó que deben primero analizar esos nuevos textos y esperar las reacciones de las otras tiendas políticas.

“Lo que sí es cierto es que ya nosotros dimos muestras claras, en la Comisión de Alajuela, de que no estamos obstaculizando el proyecto y no presentamos una gran cantidad de mociones”, indicó.