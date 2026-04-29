Chavismo saboteó agenda prioritaria de proyectos de Laura Fernández con tal de proteger a Fabricio Alvarado

La presidenta electa, Laura Fernández, brindó su criterio sobre cómo debe proceder la Asamblea Legislativa en el caso contra el diputado Fabricio Alvarado, por supuesto abuso sexual.

La fracción oficialista prefirió sobotear la aprobación de dos proyectos calificados como prioritaros por la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, en vez que participar en la sesión de plenario de este martes, en la cual se iba a definir si se imponía una amonestación ética pública contra el diputado Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual.

Para la sesión de este martes estaban incluidos en la agenda la discusión en segundo debate de dos créditos internacionales, cuya aprobación Fernández pidió acelerar.

El requerimiento fue hecho por la misma presidenta electa el 19 de febrero pasado, en una reunión con las jefaturas de fracción, como parte de una lista de siete iniciativas.

Entre las propuestas en el orden del día para aprobarse en segundo debate se encontraba el expediente 24.761, que pretende la aprobación de una deuda por $350 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), parte del Banco Mundial, para financiar el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima.

También estaba el expediente 25.291 para adquirir un préstamo de $800 millones con el BCIE y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Estos fondos se utilizarían para la construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren rápido de pasajeros.

No obstante, el primer punto en el orden del día que los diputados debían conocer —tal como ocurrió el lunes, antes de entrar a los segundos debates— eran los tres informes emitidos por la comisión especial legislativa que analizó la denuncia contra el diputado Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual contra la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa.

Laura Fernández, presidenta electa y ministra de la Presidencia, solicitó aprobar los dos créditos internacionales durante una reunión con el presidente legislativo, Rodrigo Arias, y los jefes de fracción. (Asamblea Legislativa /La Nación/Asamblea Legislativa)

Boicot reiterado

Los expedientes tampoco se pudieron votar el lunes por la misma razón, la imposibilidd de completar el cuórum.

Los oficialistas tampoco se presentaron a esa sesión, negando que haya sido intencional. La vocera chavista, Pilar Cisneros, alegó que fue producto de un atraso porque el grupo completo fue a almorzar a un restaurante y no les dieron la comida a tiempo.

No obstante, la misma situación se presentó este martes. Si bien Cisneros contaba hasta ayer con permiso del presidente legislativo, Rodrigo Arias, para ausentarse a la última sesión del actual cuatrienio, la autorización le fue retirada luego del fracaso del día previo.

La misma medida se aplicó para la también oficialista Paola Nájera y los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Melina Ajoy y María Marta Carballo. No obstante, las cuatro legisladores se usentaron.

Laura Fernández brinda criterio sobre caso contra Fabricio Alvarado

PLN reclama incumplimiento de acuerdo

Incluso, las jefaturas de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo y Alejandra Larios, se reunieron la tarde del lunes con Fernández, en la Asamblea Legislativa, para discutir sobre la aprobación de los proyectos en segundo debate.

Tras el encuentro, la presidenta electa declaró a La Nación que no quería dejar pasar la oportunidad “de ver algunos temas que todavía podrían acelerarse mañana (hoy martes) en el plenario”.

Enmarcó la conversación con los verdiblancos como parte de las interacciones que normalmente tiene, como ministra de la Presidencia, con las fracciones “para instarlos a que ojalá y se logren aprobar (los segundos debates)”. Tras la reunión con las jefaturas de Liberación, Fernández incluso agradeció el apoyo en primer debate al proyecto del tren.

Al respecto, el jefe verdiblanco, Óscar Izquierdo, dijo lamentar profundamente “que hayamos creído ayer, la compañera Larios y yo, que sí iban a venir hoy. Ahí está la palabra empeñada, cero vale”, declaró mientras apuntaba a las curules vacías del oficialismo.

Por su parte, Alejandra Larios acusó al oficialismo de mentirle a la opinión pública, cuando pidió a la oposición apoyo para impulsar la agenda prioritaria del Poder Ejecutivo.

“Les mintieron, porque cuando eran proyectos país, ahí estábamos, como estamos hoy para votar segundos debates”, reclamó la subjefa de fracción del PLN.