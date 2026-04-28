Rodrigo Arias retira permisos de ausencia a 4 diputados en sesión definitiva para sanción a Fabricio Alvarado

La diputada Daniela Rojas, del PUSC, levanta la mano cuando el Directorio pasaba lista, este lunes. Atrás, las tres curules de sus compañeros Melina Ajoy, Carlos Andrés Robles y Horacio Alvarado permanecieron vacías.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, retiró los permisos a cuatro diputados que habían solicitado aval para ausentarse de la sesión del plenario del Congreso este martes.

Así lo confirmó el despacho de la presidencia, que justificó la medida como un intento para evitar que se repita el episodio de este lunes, en que la ausencia de 23 diputaciones impidió que se discutiera la eventual sanción al jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual.

Se trata de los permisos que había firmado para la jefa chavista, Pilar Cisneros, y la también oficialista Paola Nájera, así como los de Melina Ajoy y María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Solo mantuvo los de Paulina Ramírez, de Liberación Nacional (PLN); Rosalía Brown, de Nueva República (PLN), y del socialcristiano Carlos Andrés Robles, cercano al chavismo.

Para este lunes, Arias había aprobado siete permisos, pero incluso dos diputaciones que tenían aval de ausentarse, Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), y María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), sí llegaron.

Pilar Cisneros: ‘Es el único permiso que he pedido en 4 años’

La jefa chavista, Pilar Cisneros, dijo que el de hoy es el único permiso de ausencia que ella solicitó en los cuatro años de su diputación y enfatizó que había pedido el permiso con tiempo, sabiendo que quería acompañar al presidente de la República, Rodrigo Chaves, en su última gira a Puntarenas.

La diputada comentó que había solicitado el permiso y este lunes por la noche recibió un correo donde le informaron la revocatoria de su permiso.

“Si Rodrigo Arias cree que revocándome el permiso voy a dejar de acompañar a Rodrigo Chaves en su última gira, está muy equivocado”, indicó Cisneros y dijo que ahí quedará en la conciencia del presidente legislativo que sí les dio permisos de ausencia y viajes “a todos sus amigos y amigotes”.

Paulina Ramírez se presentará, aunque tenga autorización para ausentarse, dijo el jefe del PLN, Óscar Izquierdo, por la relevancia de discutir los informes de la comisión que investigó la denuncia sobre hostigamiento sexual presuntamente cometido por Fabricio Alvarado.

Este lunes, cuando pasaron la lista en el plenario, quedó en evidencia que estos eran los diputados ausentes:

PLN: Óscar Izquierdo, Alejandra Larios y Sonia Rojas.

Chavistas del PPSD: Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Manuel Morales, Jorge Rojas, Ada Acuña, Paola Nájera, Alexánder Barrantes.

Independientes afines al chavismo: Leslye Bojorges, Gilberth Jiménez y Luis Diego Vargas.

Nueva República: Fabricio Alvarado, Rosalía Brown, Olga Morera, José Pablo Sibaja, David Segura, Yonder Salas

PUSC: Horacio Alvarado, Melina Ajoy, Carlos Andrés Robles.