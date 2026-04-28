Política

Rodrigo Arias retira permisos de ausencia a 4 diputados en sesión definitiva para sanción a Fabricio Alvarado

En un intento por evitar que se repita el episodio del lunes y se pueda realizar la sesión del plenario, retiró los permisos a Pilar Cisneros y otros seis congresistas

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Por Aarón Sequeira
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La diputada Daniela Rojas, del PUSC, levanta la mano cuando el Directorio pasaba lista, este lunes. Atrás, las tres curules de sus compañeros Melina Ajoy, Carlos Andrés Robles y Horacio Alvarado permanecieron vacías. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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