Política

Bloque de chavistas, fabricistas y PUSC vuelve a evitar eventual sanción contra Fabricio Alvarado frente a denuncia por abuso sexual

Todos los 22 aliados del gobierno faltaron a la sesión final del plenario, última oportunidad para decidir sobre la acusación al congresista evangélico

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Por Aarón Sequeira
Último día de sesiones ordinarias del Congreso 2022-2026.
Todas las curules de los diputados chavistas del PPSD quedaron vacías, este martes, para asegurar la impunidad de Fabricio Alvarado, por hostigamiento sexual. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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