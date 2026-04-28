Bloque de chavistas, fabricistas y PUSC vuelve a evitar eventual sanción contra Fabricio Alvarado frente a denuncia por abuso sexual

Todas las curules de los diputados chavistas del PPSD quedaron vacías, este martes, para asegurar la impunidad de Fabricio Alvarado, por hostigamiento sexual.

El bloque de ocho diputados chavistas, seis fabricistas y cuatro del Partido Unidad Social Cristiana evitó por segunda ocasión en dos días que la Asamblea Legislativa votara sobre una eventual sanción en contra de Fabricio Alvarado, por la denuncia por presunto abuso sexual que se tramitaba en el Congreso.

A la sesión final del periodo legislativo 2022-2026, faltaron todos los congresistas aliados del gobierno, lo que incluye también a dos del Partido Liberación Nacional (PLN), que con sus ausencias se aseguraron de que el Congreso no tome ninguna decisión sobre la eventual sanción del evangélico.

Ya ese bloque había impedido que se realizara la sesión de este lunes, señalada por el presidente legislativo, Rodrigo Arias, para realizar esa discusión y darle cierre al proceso administrativo contra Alvarado.

Ahora, aunque el expediente quede en el orden del día del plenario para los nuevos congresistas, ya no tendrá interés y será enviado al archivo, porque Fabricio Alvarado habrá dejado la diputación.

Este martes, cuando Rodrigo Arias ordenó el cierre de las puertas del plenario legislativo, a las 3 p. m. en punto, solo había 35 presentes, por lo que faltaron 22, exactamente el bloque chavista integrado por los aliados del gobierno.

Los diputados chavistas que faltaron a la sesión son Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Manuel Morales, Jorge Rojas, Ada Acuña, Paola Nájera, Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); así como los independientes chavistas Leslye Bojorges y Gilberth Jiménez.

También le aseguraron la impunidad a Alvarado sus compañeros de fracción, Rosalía Brown, Olga Morera, José Pablo Sibaja, David Segura y Yonder Salas, así como Horacio Alvarado, María Marta Carballo, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

En el bloque chavista de la impunidad también entraron Sonia Rojas y Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN).

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