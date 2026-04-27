‘La vergüenza tiene que estar del lado de Fabricio Alvarado’: Marulin Azofeifa lanza mensaje a diputados que impidieron sanción al legislador

27/04/2026 Asamblea Legislativa. El plenario legislativo decidía la tarde de este lunes, en sesión ordinaria, si imponía una amonestación ética-pública al diputado Fabricio Alvarado por presuntos delitos de índole sexual en contra de la exdiputada Marulin Azofeifa, sin embargo no fue posible sesionar pues solo hubo 34 diputados y diputadas presentes lo cual obligó al presidente legislativo, Rodrigo Arias, a suspender la sesión por falta de quórum. Al final, tanto Azofeifa como algunas diputadas dieron declaraciones. Foto: Rafael Pacheco Granados

La exdiputada Marulin Azofeifa lanzó un mensaje a los 23 legisladores que se ausentaron este lunes de la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa y, con ello, impidieron que se pudiera discutir la eventual sanción para Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual.

“Me siento muy decepcionada. No es fácil, para las mujeres que hemos vivido esto. Es muy claro que la vergüenza no debe estar del lado mío, sino que debe estar del lado de él, de todos esos hombres que cometen esos actos que no son de recibo”, dijo Azofeifa.

'Estoy muy decepcionada': el mensaje de Marulin Azofeifa a diputados impidieron sanción a Fabricio Alvarado

La asesora legislativa, quien denunció conductas de abuso sexual de parte de Fabricio Alvarado por ocho años, pidió a los medios transmitir su mensaje a todas las mujeres que podrían estar bajo acoso o abuso sexual, y les pidió no callar y no seguir sintiendo vergüenza.

Azofeifa dijo que por muchos años cargó mucha vergüenza, sobre sus hombros y finalmente decidió no callar.

“Decidí dar la cara y espero que él dé la cara”, agregó la excongresista.

Azofeifa dio declaraciones a los medios acompañada de Alicia Castillo, quien denunció a Fabricio Alvarado por presunta violación el año pasado, así como de diputadas del Frente Amplio, Liberación Nacional e independientes, y la exdiputada y exministra de la Mujer, Gloria Valerín.

“Tengo mucha decepción de una parte de este parlamento. Estoy más que convencida que están haciéndole un favor a Fabricio Alvarado, por actos que no son de recibo ni por mí ni por muchas mujeres”, dijo

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