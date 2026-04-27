Política

‘La vergüenza tiene que estar del lado de Fabricio Alvarado’: Marulin Azofeifa lanza mensaje a diputados que impidieron sanción al legislador

Exdiputada que denunció a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual asegura que la vergüenza no puede estar del lado de las denunciantes

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Por Aarón Sequeira
Diputadas acompañaron a Marulin Azofeifa y dieron declaraciones al final de la fallida sesión legislavtiva
27/04/2026 Asamblea Legislativa. El plenario legislativo decidía la tarde de este lunes, en sesión ordinaria, si imponía una amonestación ética-pública al diputado Fabricio Alvarado por presuntos delitos de índole sexual en contra de la exdiputada Marulin Azofeifa, sin embargo no fue posible sesionar pues solo hubo 34 diputados y diputadas presentes lo cual obligó al presidente legislativo, Rodrigo Arias, a suspender la sesión por falta de quórum. Al final, tanto Azofeifa como algunas diputadas dieron declaraciones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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