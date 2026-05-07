Política

Sala Constitucional tumba consulta del PLN sobre crédito para las líneas 1 y 2 del tren

La consulta sobre el financiamiento del tren, así como otros dos créditos, fueron declaradas inevacuables

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
diputados en plenario magistrados sala constitucional
Diputados del PLN en plenario del Congreso anterior. (Aarón Sequeira/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrenPLNSala Constitucional
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.