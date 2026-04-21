Política

Laura Fernández pide al FA permitir avance de plan sobre Crucitas a cambio de apoyar su agenda: esta fue la respuesta de los frenteamplistas

En cita con la presidenta electa, Frente Amplio presentó sus dudas sobre iniciativa minera del chavismo

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Por Aarón Sequeira
Reunión Laura Fernández con diputados del Frente Amplio / Foto John Durán
La tesis del FA es que la propuesta del gobierno para subastar una mina a cielo abierto en Crucitas de Cutris "no debe ser". Rocío Alfaro a su llegada a la reunión con Laura Fernández, este lunes, en la Asamblea Legislativa. (John Durán/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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