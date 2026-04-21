Laura Fernández pide al FA permitir avance de plan sobre Crucitas a cambio de apoyar su agenda: esta fue la respuesta de los frenteamplistas

La tesis del FA es que la propuesta del gobierno para subastar una mina a cielo abierto en Crucitas de Cutris "no debe ser". Rocío Alfaro a su llegada a la reunión con Laura Fernández, este lunes, en la Asamblea Legislativa.

La presidenta electa, Laura Fernández, les pidió a los seis diputados del Frente Amplio (FA) permitir que avance en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del gobierno que plantea legalizar la minería metálica a cielo abierto en Crucitas de Cutris, en el cantón de San Carlos.

El punto más álgido de la última cita que Fernández sostiene con diputados salientes, luego de haber pasado por las demás bancadas, fue precisamente el de Crucitas.

El proyecto para legalizar la minería metálica en ese distrito ya pasó por una etapa de trámite de 150 mociones del FA, en la Comisión Especial de Alajuela, y aún existe la opción de pasar por otra etapa más de mociones de fondo.

La petición de Fernández es que se permita quemar esa segunda etapa de mociones de fondo para que finalmente el proyecto regrese al plenario legislativo.

Ni el FA ni el Partido Liberación Nacional (PLN) ven con buenos ojos que el proyecto avance.

“Acordamos que ellos me van a dar insumos donde consideran que hay que hacer cambios al proyecto y yo me quedé con la tarea de revisarlo a conciencia, y ellos de valorar la posibilidad de que les apoye o acuerpe una agenda de temas que les interesa, a cambio de permitir que el proyecto de Crucitas avance”, dijo la presidenta electa a la salida de la reunión.

Fernández reconoció que no hay ningún acuerdo en el tema, pero sí que los seis frenteamplistas quedaron atentos a valorar la propuesta.

Legalizar minería ‘no debería ser’

Respecto a lo propuesto por Laura Fernández, la jefa del FA, Rocío Alfaro, puntualizó que la posición de partido es que legalizar la minería en Crucitas “no debería ser”.

Además, enfatizó en que, por respeto a las próximas fracciones, y con una fracción mayoritaria del gobierno en la futura Asamblea Legislativa, no tiene sentido correr ahora, a cinco días de que los actuales diputados terminen sus funciones.

Alfaro indicó que, solo sentarse a revisar técnicamente los puntos en los que podría haber coincidencia y traducir eso en mociones concretas, tomaría tiempo.

“Queremos solucionar el problema de Crucitas y tenemos una visión distinta, pero se podría buscar una solución compuesta que pueda complementarse entre las distintas visiones”, dijo la jefa frenteamplista.

Alfaro añadió que, más que pensar en una agenda de sus proyectos a cambio de apoyar otra cosa, ellos pretenden aprovechar al máximo los últimos días que les quedan para lo que pueda avanzar y no enfrascarse en discusiones donde no habrá consenso.

La frenteamplista Priscilla Vindas presentó, en la reunión, una síntesis de los principales argumentos que les preocupan, para identificar dónde habría consenso.

Frente a esa lista, Laura Fernández encontró cuatro puntos en los que podrían coincidir, pero Rocío Alfaro señaló que ahí es donde se tomarían tiempo para plantear mociones de fondo.

¿Qué propone el gobierno para Crucitas?

El proyecto del gobierno de Rodrigo Chaves plantea otorgar permisos de exploración y, posteriormente, hacer una subasta pública para conceder la explotación minera en Crucitas de Cutris.

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) sería la institución encargada de adjudicar las concesiones de exploración y explotación minera, denominadas subastas públicas mineras.

Las ofertas deberán realizarse con base en el concepto de royalty, entendido como un pago anual del concesionario en favor del Estado. El porcentaje mínimo será de 5% de las ventas brutas obtenidas en la concesión, según la propuesta.