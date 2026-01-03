El País

101 escuelas y colegios públicos afrontan alto riesgo debido a severo deterioro de instalaciones

Un centenar de centros educativos arrastran, en algunos casos hasta por décadas, órdenes sanitarias rojas que podrían implicar la construcción de nuevas sedes. 79 de ellos tienen un proyecto de atención, y los restantes 22 no cuentan con ningún plan

Por Fernanda Matarrita Chaves
CTP Batán, orden sanitaria, órdenes sanitarias
Los estudiantes del CTP de Batán, centro educativo que tiene una orden sanitaria roja, recibirán clases en una infraestructura ruinosa al menos la mitad del curso lectivo 2026. Tras 13 años de espera, la directora de este centro educativo espera tener instalaciones nuevas a finales del 2027.







Órdenes sanitariasMEP
Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

