Nuevos diputados ya se repartieron las oficinas de la Asamblea Legislativa: así quedaron

Los diputados que el PPSO eligió por Alajuela posaron ayer con la credencial que el TSE es entregó como nuevos congresistas.

Los nuevos diputados ya se repartieron las oficinas que tendrán en el edificio de la Asamblea Legislativa, a partir del 1.º de mayo, en coordinación con la administración del Congreso.

Según lo comunicó la Gerencia General del Congreso, los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se repartirán en los siete pisos que van del octavo al décimo cuarto, mientras que el Frente Amplio ubicará a sus integrantes entre los pisos quinto y sexto.

En el diagrama de la repartición de los despachos del edificio legislativo, se observa que los últimos dos pisos, el 15 y 16, estarán ocupados por Liberación Nacional, principalmente.

Sin embargo, en el décimo quinto estarán las dos fracciones unipersonales con el PLN: Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Como se trata de una fracción muy grande, el PPSO tendrá asignadas dos oficinas de jefatura, las que están en los pisos octavo y noveno.

Actualmente, la jefatura del piso ocho está asignada a Nueva República y la de piso nueve, a la Unidad.

Así repartió la administración de la Asamblea las oficinas a los nuevos diputados. (Dominick Proestakis/La Nación)

Liberación Nacional mantendrá su jefatura en el sétimo piso del Congreso y el Frente Amplio cambiará la sede de su jefatura, del piso 2, donde la tiene a hora, al piso sexto, donde tiene su jefatura hoy el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Específicamente, en el piso 7 estarán, además de la jefatura del PLN, los liberacionistas Iztarú Alfaro, Eder Hernández, Salvador Padilla y Janice Sandí.

En el 14, compartirán con cuatro oficialistas los heredianos Víctor Manuel Hidalgo y Ángela Aguilar, mientras que en el 15 estarán las oficinas de Rafael Ángel Vargas, Andrea Valverde, Marco Badilla y Karen Alfaro, junto con Claudia Dobles y Abril Gordienko.

En el piso más alto del edificio del Congreso van a estar los guanacastecos Ronald Campos y Karol Matamoros, los puntarenenses Norjelens Lobo y Jesús Calderón, junto con la sancarleña Diana Murillo y el limonense Mangell McLean.

En el caso de los diputados soberanos, todavía no se le ha informado a la administración de la Asamblea el reparto específico de las oficinas de parte de la jefatura de fracción entrante, que ejerce Nogui Acosta.

El jefe del PLN, Álvaro Ramírez, tendrá su oficina en territorio frenteamplista, pues compartirá el quinto piso con tres despachos del FA.