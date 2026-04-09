Política

Nuevos diputados ya se repartieron las oficinas de la Asamblea Legislativa: así quedaron

Los 31 congresistas del PPSO estarán repartidos en siete pisos

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Por Aarón Sequeira
Entrega de credenciales a Diputadas y Diputados
Los diputados que el PPSO eligió por Alajuela posaron ayer con la credencial que el TSE es entregó como nuevos congresistas. (John Durán/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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