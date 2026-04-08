TSE entrega credenciales a diputados del periodo legislativo 2026-2030

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) entregó este martes las credenciales a los nuevos diputados, para el periodo legislativo 2026-2030, en un acto que se atrasó porque muchos de los nuevos congresistas llegaron tarde a la sesión solemne.

Entre los primeros actos de la sesión, estuvo la devolución del mandato de la Fuerza Pública al Poder Ejecutivo, acto que se realizó con la entrega del estandarte de ese cuerpo policial de parte de la presidenta electoral, Eugenia Zamora, al ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Durante su discurso a los nuevos legisladores, frente a invitados del cuerpo diplomático e invitados especiales de los diputados, Zamora destacó el trabajo realizado en la organización del proceso electoral y, por eso, pidió a los nuevos legisladores tomar eso en cuenta antes de hacer reformas electorales en el nuevo periodo parlamentario.

La magistrada pidió no solo rigor técnico, sino también iniciativas de ley impulsadas por el Tribunal que no han sido aún aprobadas en la Asamblea Legislativa.

Zamora también les señaló a los congresistas que la naturaleza de su cargo es actuar en nombre de otros, en representación de todo el país.

La presidenta del TSE también enfatizó el hecho de que es el primer Congreso en la historia costarricense cuya composición es mayoritariamente de mujeres y puntualizó que eso es gracias a décadas de lucha por una sociedad más democrática e igualitaria.

“Eso es lo que puede hacer la política, superar deudas históricas. Eso es muy hermoso, es una grandiosa oportunidad para hacer el bien”, dijo Zamora.

A la sesión solemne se ausentó Nayuribe Guadamuz, diputada electa por Guanacaste del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien se excusó previamente, según informó el TSE.