Política

TSE entrega credenciales a diputados del periodo legislativo 2026-2030

Acto estaba previtos para las 10 a. m., pero una gran mayoría de congresistas llegaron tarde, lo que atrasó la sesión solemne

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Por Aarón Sequeira, Lucía Astorga, y Cristian Mora
Entrega de credenciales Diputados 2026-2030
08/04/2026/ Entrega de credenciales a Diputadas y Diputados electos. 2026-2030 / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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