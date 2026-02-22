Abril Gordienko, diputada electa del PUSC: ‘Seré infranqueable en todo lo que sea debilitar los pesos y contrapesos’

Para el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), los últimos meses han sido de los más agitados de su historia. Pese a haber dominado la política costarricense junto al Partido Liberación Nacional por décadas, fue cediendo terreno hasta que, en las recientes elecciones generales, se llegó a especular de su desaparición de la Asamblea Legislativa. Pero sí obtuvieron una legisladora: Abril Gordienko López.

Claro está, tener la fracción más pequeña del congreso es un reto desde antes de asumir la curul. Pero para Gordienko, más allá de solo recuperar el nombre del partido, el desafío abarca proyectos esenciales, una defensa del liberalismo y congruencia con lo que ofrecieron en campaña.

¿Lo conseguirá? En Revista Dominical, nos acercamos a la diputada electa para comprender su visión de lo que seguirá a partir de mayo. Le ofrecemos un extracto de la entrevista, así como la conversación completa en formato videopódcast. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.

Abril Gordienko, diputada electa del PUSC, tiene claro el paso histórico que hay sobre sus hombros

— ¿Cuáles son sus sensaciones, qué siente hacia el futuro y hacia lo que se le aproxima en menos de 3 meses?

— Bueno, definitivamente me alegra mucho de estar dentro (del Congreso). Se vienen cuatro años que yo avizoro como complejos, donde mucha de nuestra institucionalidad democrática probablemente vaya a ser puesta a prueba. Me alegra estar ahí adentro, no como activista cívica, no como observadora, no como lectora de la realidad, sino como participante activa.

— ¿Cómo se ve usted como participante activa? ¿Qué tipo de rol le gustaría jugar en ese espacio donde se toman las decisiones?

— Pues, no veo un único rol. Aparte de que además a una persona que llega a la asamblea le corresponden constitucionalmente al menos dos roles fundamentales, que es el de control político y el de legislación. Pero también creo que nos corresponde un rol de liderazgo, un rol de formación de opinión hacia la ciudadanía, de proyección de lo que hagamos dentro de la asamblea.

“Si algo he venido viendo desde afuera como activista cívica y como seguidora del quehacer nacional es que a veces hay poca comprensión de qué es lo que se hace en la asamblea, de cuál es la importancia de esta institución. Es el primer poder de la Repúbica porque es ahí donde están mejor representadas todas las fracciones, todos los segmentos y toda la diversidad de la población.

“Me veo ejerciendo varios roles, por supuesto, el de oposición, pero también el de una oposición constructiva, firme en aquello que vaya contra mis principios democráticos, muy firme y también constructiva en todo aquello que pueda generar valor para la ciudadanía costarricense, todo lo que pueda generar bienestar, mejorar la calidad de vida de las personas, el clima de negocio, de inversión, de emprendimiento, mejorar la educación, la salud pública.

La única diputada electa por el PUSC traza una ruta que quiere reavivar el pensamiento socialcristiano y abrir conversaciones pendientes. (Jose Cordero/La Nación)

“Por otro lado, me veo también como una voz que canalice necesidades, inquietudes, voces que tal vez han sido excluidas de la conversación nacional; quiero ser una canalizadora de esas voces.

“Me veo también como una representante de un partido que nos ha dejado un legado histórico, un legado que viene más allá de la fundación misma del Partido Unidad Social Cristiana, sino que viene como línea de pensamiento y como política pública desde varias décadas antes. Todavía hoy gozamos de de las ideas visionarias del legado socialcristiano y para mí es un honor representar esa bandera y representar ese legado. Me propongo hacerlo dignamente no con cantidad, sino con calidad.

— Usted señala ahorita algo que es muy cierto, que es que tienen tanto una labor propositiva, como una labor también de ser firmes en sus convicciones y de ejercer control político. ¿Cuáles son esos proyectos que le gustaría llevar adelante? Además, ¿cuáles son sus límites y dónde pone usted esa raya cuando dice, ‘esto ya no se negocia’?

— Mi convicción democrática es profunda, arraigada en mí desde mi nacimiento. Tengo formación de abogada, he ejercido también, no solo la carrera, sino como activista cívica en propuestas electorales y en pro del fortalecimiento de la democracia. He sido profesora de Teoría del Estado, que no es otra cosa que la materia donde uno analiza cómo llegamos de otras formas de organización social a la democracia como la conocemos hoy.

“Así que ese es un tema muy cercano a mi corazón, a mi formación, a mi mente, y seré sencillamente infranqueable en todo lo que sea debilitar los pesos y contrapesos, debilitar las garantías que tiene la ciudadanía ante cualquier abuso.

“Esa es la bondad de la democracia, que la ciudadanía no está sujeta al arbitrio de un gobernante de turno o de un gobernante todopoderoso, sino que hay instituciones y Costa Rica ha sido pionera y sabia en eso, por algo hemos sido considerados desde siempre como una democracia sólida.

El bajo apoyo electoral al PUSC provocó que pasaran de 10 a tan solo un congresista, la abogada Abril Gordienko. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“¿A qué me refiero? Por supuesto a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, a la independencia de instituciones de control como la Contraloría. Tampoco estoy diciendo que todo se ha hecho perfecto, no hay democracia perfecta y todas las democracias son mejorables.

“En eso cuentan conmigo, pero en debilitar esa institucionalidad seré la muralla más alta y más firme contra cualquiera amenaza en ese sentido.

“En cuanto a la parte propositiva, soy muy consciente de que seré una entre 57 y de que el oficialismo tendrá una mayoría suficiente para pasar cualquier reforma legal. Más que mi voto en contra o a favor, lo que puede pesar es mi voz. Mis llamados a la ciudadanía y a la prensa a tener conciencia sobre cosas en las que no estoy de acuerdo, que me estén llamando la atención, que me parezcan preocupantes (...).

“Es importante que la ciudadanía entienda que puede ser que uno vote a favor de un proyecto, ya sea del oficialismo o de la oposición, y que será siempre de acuerdo a mi saber y entender en función de lo que yo crea que es mejor para la ciudadanía.

“Yo profeso una una ideología, tengo ciertos valores y trataré de ser lo más congruente posible con esos valores y con ese con ese pensamiento del socialcristianismo, del humanismo cristiano.

“Eso significa un Estado facilitador, un Estado del tamaño adecuado, ni más grande ni más pequeño de lo que sea necesario para que la sociedad florezca. Significa poner al ser humano al centro de todas las políticas públicas. Es también un pensamiento basado en la justicia social y en la solidaridad.

“Me refiero a educación, me refiero a fortalecimiento de la Caja, del sector social, que ha estado muy abandonado en estos últimos 4 años. Se le han hecho recortes brutales al sector social como becas, comedores escolares, transporte escolar, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, o para las Personas Adultas Mayores, el mismo PANI.

“Ese sector que busca emparejarle la cancha a las personas más vulnerables, más excluidas, ha sufrido grandes recortes y no ha estado dentro de las prioridades de la administración Chaves Robles.

“Ojalá haya un cambio en ese sentido en la próxima administración, pero haya o no, yo quiero estar ahí vigilante y quiero ser, como le digo, esa voz que empuja esa agenda porque es lo que ha diferenciado a Costa Rica del resto de América Latina”.

Gordienko tiene un largo historial en el Partido Unidad Social Cristiana, aunque también participó en el Movimiento Libertario. (Jose Cordero/José Cordero)

— Ud. va a ser una de 57, va a tener al frente una bancada de 31 diputados oficialistas y va a tener a la par, en la oposición, a una bancada grande de Liberación Nacional, una tercera fuerza del Frente Amplio y una fracción unipersonal. ¿Ha podido conversar con personas de otras bancadas?

— Conversar, yo puedo conversar con todo el mundo. Soy una persona muy abierta y siempre creo que por más diferencias que uno tenga con cualquier persona, siempre habrá algún piso común.

“Con unas habrá un piso común más ancho, con otras habrá poquitas cosas en común, pero siempre estaré abierta a dialogar y a conversar. Sé que con la oposición, con las otras tres fracciones de oposición compartimos una vocación democrática fuerte.

“Sé que tanto Liberación y el Frente Amplio, como doña Claudia (Dobles) y yo tenemos muy claro que la división de poderes debe protegerse, que la institucionalidad democrática debe preservarse, que tenemos una Constitución Política que nos ha protegido muy bien y que ha funcionado bien por casi 80 años. Se le pueden hacer ajustes, pero una constituyente no es necesaria. Tenemos claro que la reelección inmediata de presidencia tampoco es algo que nos agrade a ninguno.

“Ideológicamente yo me considero de centro, un poco hacia la derecha, los otros tres partidos de oposición se presentan como centro-izquierda. Tal vez habrá algunos que quieren aumentar impuestos, yo no. Y habrá otros temas en los que seré yo la que quiero algo que ellos no quieren. Pero bueno, esa es la democracia, es negociar para avanzar una agenda a pesar de las diferencias".

Abril Gordienko fue postulada como candidata a diputada por Juan Carlos Hidalgo, que fue el candidato presidencial del PUSC. (PUSC/PUSC)

— Ud. nos marcó los temas que no son negociables, pero también nos parece interesante saber cuáles son temas en los que cree que puede tener coincidencias con el oficialismo. Por ejemplo, en campaña se habló de venta de activos estatales o del retiro del ROP. ¿Tiene idea de temas en los que podrían coincidir?

— Tengo claro que en casi todos los planes de gobierno de quienes llegamos hay propuestas para reducir la mora judicial y mejorar el desempeño del Poder Judicial.

“También la revisión de algunas de las reglas que tienen que ver con las magistraturas, por ejemplo; creo que nadie está de acuerdo ya con la reelección indefinida (...). Eso lo podemos conversar en el camino, pero yo creo que en general estamos de acuerdo.

“La seguridad está terrible y eso es prioridad para todo el mundo. Podremos también tener algunas diferencias sobre cuál es la mejor manera de alcanzarla. Veo un énfasis del oficialismo en la represión.

“Sin duda habrá que fortalecer la Fuerza Pública, dotarla de más recursos. Nosotros teníamos una propuesta de colaboración con la Unión Europea, pero si no nace a nivel del Poder Ejecutivo probablemente no ocurriría. Hay otras maneras de asegurar el territorio. Se requiere trabajar mucho en prevención, en restaurar el tejido social, en ofrecerles oportunidades a los jóvenes para que quieran seguir estudiando, para que quieran trabajar de manera formal.

“La Costa Rica de hoy no les ofrece a los jóvenes muchas oportunidades que les resulten igual o más atractivas que meterse en el crimen organizado o buscar opciones de dinero fácil, ya sea por necesidad, porque el mismo sistema educativo los ha excluido...

“Hay que volver a a mirar a nuestros niños y jóvenes desde el sistema educativo, desde el espacio público. ¿Cómo hacemos que el espacio público les permita distraerse, disfrutar de la cultura, del deporte, tener espacios seguros donde el crimen no esté ahí acechándolos, donde caminar al colegio no sea un riesgo para sus vidas?

“Tenemos que trabajar en ayudar a las mujeres, darles más oportunidades. Hoy estamos viendo familias enteras metidas en el narcomenudeo, abuelas, madres, tías con sus hijos y nietos... La prevención es tan importante como la represión y recuperación del espacio público”.

— Los más consumidor de política la recordarán a usted cuando comenzó en el Movimiento Libertario. ¿Cómo ha cambiado la Abril de hoy con respecto a la de entonces?

— Yo nací socialcristiana. Mi primera elección como guía en una escuela en el barrio Cristo Rey con 12 o de 14 años fue siempre con la Unidad Social Cristiana. Estuve muy cerca de doña Gloria (Bejarano) trabajando en el plan de gobierno, luego en el plan de gobierno con doña Lorena (Clare). Fui asesora de doña Mabel Nieto en el gobierno de don Rafael Ángel, luego trabajé en la Junta de Protección Social como miembro de la directiva. En el caso de don Abel (Pacheco) me solicitaron que fuera parte del gabinete ero no lo pude asumir.

“Entonces yo siempre fui socialcristiana. Cuando don Otto (Guevara) me busca para ir al Libertario, don Otto venía de la Unidad, no es como que yo estaba haciendo un giro de 180 grados para irme a un partido totalmente opuesto”.

Gordienko está segura de que asume su curul como una mujer madura y consciente de las problemáticas que aqueja la sociedad. (Jose Cordero/José Cordero)

— Él venía del ala más liberal de la Unidad Social Cristiana...

— Exactamente, representaba el ala liberal. Recientemente el Libertario había hecho un cambio en los estatutos, él entendió que un partido tan de nicho tenía poco futuro. Creo yo que el partido volvió un poco a sus raíces socialcristianas, así que esos cambios me hicieron sentirme cómoda. No fue que me tiré a lo loco. Él (Otto Guevara) apoyaba una serie de reformas que yo venía impulsando desde la sociedad civil. Pero pasada esa campaña inmediatamente regresé a la Unidad.

“¿Qué ha cambiado? Bueno, ¡tengo 12 años más! Tengo 12 años además de haber estado participando mucho desde la sociedad civil, promoviendo cambios y tratando de aportar, tanto en educación como en reformas político-electorales. Creo que en mí hay una persona más madura, una persona que conoce más de cómo funciona el Estado. Esa campaña me enriqueció muchísimo, me sensibilizó muchísimo.

“Después de eso fui a hacer una maestría a Estados Unidos, así que no ha sido solo madurez por el paso de los años, sino que he profundizado mi formación. ¡Ahora soy abuela! Entonces tengo una sensibilidad aún mayor que me hace preocuparme ya no solo por las personas jóvenes, sino por los niños, las niñas y las personas adultas mayores. Por 20 años fui cuidadora de mi mamá y bueno, soy una persona más madura, más sensible y más formada”.

