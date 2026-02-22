Revista Dominical

Abril Gordienko, diputada electa del PUSC: ‘Seré infranqueable en todo lo que sea debilitar los pesos y contrapesos’

La única diputada electa por el PUSC traza una ruta: quiere reavivar el pensamiento socialcristiano, tiene claro el peso histórico que hay sobre su curul y explicó cómo ha cambiado desde que participó en política con el Movimiento Libertario

Por Roger Bolaños Vargas

Para el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), los últimos meses han sido de los más agitados de su historia. Pese a haber dominado la política costarricense junto al Partido Liberación Nacional por décadas, fue cediendo terreno hasta que, en las recientes elecciones generales, se llegó a especular de su desaparición de la Asamblea Legislativa. Pero sí obtuvieron una legisladora: Abril Gordienko López.








Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

