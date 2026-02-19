Política

Renuncia el presidente del PUSC; lo sustituye un alcalde

En enero del 2025, Mario Loría había sido nombrado en sustitución de Juan Carlos Hidalgo

Por Sebastián Sánchez
27 de julio del 2025. Hotel Crowne Plaza en La Sabana. 09:00 hrs. El Partido Unidad Social Cristiana ratificó como candidato presidencial a Juan Carlos Hidalgo. En una votación unánime los delegados del partido presentes en la asamblea confirmaron la candidatura de Hidalgo. En la foto: Dirigentes y simpatizantes del partido festejaron a mas no poder la elección del candidato y durante su discurso, Hidalgo, agradeció a los miembros del partido su apoyo. Foto: Albert Marín
Mario Loría (a la izquierda en la imagen), presidente del PUSC, junto al excandidato Juan Carlos Hidalgo y a Kristina Massey. (Albert Marin/Juan Carlos Hidalgo ratificado candidato del PUSC.)







PUSCMario LoríaJuan Carlos Hidalgo
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

