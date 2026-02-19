Renuncia el presidente del PUSC; lo sustituye un alcalde

Mario Loría (a la izquierda en la imagen), presidente del PUSC, junto al excandidato Juan Carlos Hidalgo y a Kristina Massey.

Mario Alberto Loría Barrantes renunció a la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) alegando motivos laborales.

Con la salida de Loría, la presidencia del PUSC la asumirá temporalmente Teddy Osvaldo Zúñiga Sánchez, quien es el presidente adjunto y actual alcalde de Nandayure, en Guanacaste.

Teddy Zúñiga, alcalde de Nandayure, asume por ahora la presidencia del PUSC.

En una carta dirigida a la Asamblea Nacional del PUSC, Loría indicó que su dimisión se hará efectiva a partir del próximo 27 de febrero. Aseguró que sus compromisos laborales lo limitan para poder hacerle frente al tiempo que requiere el partido

Él fue nombrado en ese cargo en enero del 2025, tras la renuncia de Juan Carlos Hidalgo, quien finalmente asumió la candidatura presidencial de esa agrupación.

“Trabajé con total apego a nuestros valores socialcristianos, siempre en apego a las leyes y buscando consensos para generar un ambiente de cordialidad que pudiese proporcionar las mejores condiciones a nuestro partido y también a nuestro candidato presidencial de cara a su titánica labor ante las pasadas elecciones nacionales", dijo en la carta.

Loría indicó que mantendrá su puesto como asambleísta nacional del PUSC, en representación de la provincia de Alajuela. Además, aclaró que continuará en la militancia socialcristiana.

“Extiendo un agradecimiento fraterno a todos los asambleístas, administrativos y partidarios que me entregaron su confianza en este tiempo, a ustedes: ¡gracias!“, finalizó.