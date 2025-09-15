Columnistas

Ya el X Informe reveló los alcances de la crisis educativa, ¿y ahora qué?

Una voluntad política responsable y constructiva es la palanca que necesitamos para que todos los actores se involucren, con sentido de urgencia, a trabajar en las soluciones

EscucharEscuchar
Por Isabel Román
Foto de archivo de Escuela Finca La Caja, en la ciudadela La Carpio, en la Uruca. (Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de Educación PúblicaMEPIsabel RománX Informe del Estado de la Educación 2025Informe Estado de la Educacióncrisis educativadocentesestudiantesapagón educativoidoneidad docente
Isabel Román

Isabel Román

Se desempeña como coordinadora de Investigación del Informe del Estado de la Educación, PEN-Conare.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.