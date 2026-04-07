Política

Laura Fernández adelanta los primeros decretos que firmará al asumir la Presidencia

Mantadaria electa explicó las primeras decisiones que tomará el 8 de mayo, tras asumir el poder

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Por Cristian Mora
Laura Fernández
Laura Fernández anunció los primeros decretos que firmará tras asumir la Presidencia el próximo 8 de mayo. (MARVIN RECINOS/AFP)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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