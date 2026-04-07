Laura Fernández adelanta los primeros decretos que firmará al asumir la Presidencia

Laura Fernández anunció los primeros decretos que firmará tras asumir la Presidencia el próximo 8 de mayo.

La presidenta electa, Laura Fernández, detalló cuáles serán los dos primeros decretos que firmará tras el traspaso de poderes y asumir la Presidencia de la República de Costa Rica, el próximo 8 de mayo en el Estadio Nacional.

El anuncio lo hizo durante una entrevista en el programa El Octavo Mandamiento, donde la también ministra de la Presidencia, indicó que uno de los primeros decretos será el de organización del Poder Ejecutivo.

Fernández explicó que este definirá las funciones de los vicepresidentes, así como la designación de ministros rectores y la integración de los distintos sectores, como ambiente y educación, incluyendo las instituciones que formarán parte de cada uno.

“No todos los ministros son iguales, hay ministros rectores que están por encima de los demás ministros”, indicó.

El segundo decreto, que aseguró le dará “gusto firmar”, será el de convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.

“Recuerden que entrando el próximo gobierno uno tiene control en la definición de la agenda de proyectos de ley”, señaló.

Según afirmó, los proyectos que no fueron aprobados por la actual Asamblea Legislativa “por cálculo político, por mezquindad o por falta de capacidad” serán incluidos en esa convocatoria.

“Yo creo que la próxima Asamblea Legislativa va a tener la suficiente madurez y el suficiente sentido de responsabilidad con nuestro país, para sacar adelante esa agenda de proyectos”, agregó.

La mandataria electa indicó que mantiene contacto constante con los diputados electos del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y que ya trabajan en la agenda legislativa que impulsarán.

“Me interesa priorizar temas importantes que lamentablemente creo que esta Asamblea no va a sacar”, comentó.

Entre los proyectos que mencionó se encuentran iniciativas relacionadas con expropiaciones, Crucitas, la reforma y modernización del mercado eléctrico nacional y las jornadas de 12 horas, que, según Fernández, son una “llave para generar empleo para muchos jóvenes del país, especialmente en las zonas rurales”.

Sobre su relación con la diputada electa Yara Jiménez, destacó su perfil profesional y celebró su eventual llegada a la presidencia legislativa.

“Se me hincha también el pecho de orgullo de saber que es una mujer como cualquier otra de Costa Rica, de las que nos levantamos temprano, tenemos hijo, esposo, que estudiamos con beca, que no nos arrugamos ante los retos, que no nacimos con corona y que nos hemos forjado un camino profesional a punta de trabajo muy duro”, concluyó.