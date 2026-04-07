Política

Laura Fernández anuncia dónde realizará el primer Consejo de Gobierno de su administración

Presidenta electa detalló lo que ocurrirá durante el primer día de su mandato

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Por Cristian Mora
Laura Fernández
El Estadio Nacional será sede no solo del traspaso de poderes, sino también del primer Consejo de Gobierno de la nueva administración. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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