Laura Fernández anuncia dónde realizará el primer Consejo de Gobierno de su administración

El Estadio Nacional será sede no solo del traspaso de poderes, sino también del primer Consejo de Gobierno de la nueva administración.

La presidenta electa, Laura Fernández, anunció que el primer Consejo de Gobierno de su administración será abierto al público y se realizará en el Estadio Nacional de Costa Rica, inmediatamente después del traspaso de poderes del próximo 8 de mayo, cuando recibirá la banda presidencial de manos del mandatario Rodrigo Chaves.

El anuncio lo hizo durante una entrevista en el programa El Octavo Mandamiento, donde detalló que el traspaso iniciará a las 11 a. m., y calificó la actividad como una “fiesta nacional”.

La decisión marca un cambio con la práctica habitual, ya que el primer Consejo de Gobierno suele realizarse a puerta cerrada. En este caso, Fernández confirmó que se llevará a cabo en el mismo escenario del acto oficial y con acceso para el público.

“Ese día no solo vamos a hacer el traspaso de poderes, sino que yo he tomado la decisión de que el primer Consejo de Gobierno, que se hace inmediatamente después del traspaso de poder, sea también en el Estadio Nacional, delante de todos los costarricenses que me quieran acompañar”, indicó.

En esa sesión, según adelantó, se realizará la juramentación del nuevo gabinete y la firma de los primeros decretos ejecutivos de su administración.

Fernández justificó la decisión como parte de un compromiso con la transparencia y el acceso público a la gestión del próximo gobierno. “Entonces, por qué me voy después del traspaso a un salón cerrado donde no pueda estar la prensa ni la gente”, cuestionó.

La presidenta electa añadió que eligió el Estadio Nacional como sede para reflejar el carácter democrático del país y el respaldo ciudadano obtenido en las urnas.

“Lo que quiero hacer es precisamente el reflejo de lo que es nuestro pueblo. Un pueblo alegre que ama la libertad y ama la democracia que está orgulloso de ser costarricense”, afirmó.