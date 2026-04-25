Política

Oficialismo se niega a elegir magistrados suplentes y espera nueva Asamblea con mayoría: ‘No queremos nombrarlos’, dice Pilar Cisneros

La diputada oficialista afirma que no darán votos en este periodo y que el nuevo Congreso, donde tendrán 31 curules, debe asumir la elección

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
23 de abril del 2026. Asamblea Legislativa. 13;00 hrs. Los diputados salientes organizan y empacan sus pertenencias con el fin de entregar sus oficinas a los legisladores del próximo período. En cajas y bolsas los legisladores de la actual administración consevan todos aquellos documentos, libros y reconocimientos recibidos y atendidos durante su estadía en la asamblea. En la foto: Plenario Legislativo. Foto: Albert Marín.
Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, defendió el bloqueo de la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional. (Albert Marín/Albert Marín)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pilar CisnerosMagistrados suplentesSala ConstitucionalRodrigo Chaves
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.