Rodrigo Arias convoca sexta ronda de elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional

La tarde de este miércoles los diputados de la República intentarán, por quinta vez, elegir a nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

La votación debe llevarse a cabo, pues el tribunal constitucional está sin magistrados suplentes desde el 16 de diciembre. A esa fecha no se habían realizado los trámites para la designación de los jueces en la Asamblea Legislativa, debido a que la Comisión de Nombramientos tenía en primer lugar el expediente sobre la elección de los suplentes de la Sala Tercera.

La designación de magistrados suplentes se tramita en dicha comisión, luego de revisar una lista enviada por el Poder Judicial que contiene nueve aspirantes mujeres y nueve hombres.

La elección de los magistrados suplentes requiere de 38 votos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los nombres de la lista final se conocieron el 25 de febrero, cuando la comisión parlamentaria eligió los nueve candidatos que recomendaron para elección en el plenario del Congreso.

La elección de los suplentes para los siguientes cuatro años requiere del voto de 38 legisladores.

Los aspirantes son: Mauricio Chacón Jiménez, Kattia Araya Zúñiga, Alexandra Alvarado Paniagua, Fernando Lara Gamboa, Aracelly Pacheco Salazar, Abraham Sequeira Morales, Songhay White Curling, Roberto Garita Navarro y Jorge Isaac Solano Aguilar.

4:48 p. m. Se anuncia sexta ronda de votación

El presidente legislativo, Rodrigo Arias, anuncia una sexta ronda de votación tras revelar los resultados del primer intento del día.

Antes de comenzar esta nueva vuelta, dictó un receso de cinco minutos, que posteriormente se amplió por cinco minutos más.

4:41 p. m. Fracasa quinta votación

Tras el conteo se confirmó que la aspirante que obtuvo la mayor cantidad de votos fue Aracelly Pacheco, con 34 votos. Para la elección de magistrados suplentes se necesita de una mayoría calificada; es decir, 38.

Esto implica que fracasó la quinta ronda.

El resultado final de la elección fue el siguiente: Fernando Lara (33), Alexandra Alvarado (32), Mauricio Chacón (29), Roberto Garita (30), Aracelly Pacheco (34), Abraham Sequeira (8), Kattia Araya (31), Isaac Solano (25), Cristian Campos (3), Songhay White Curling (32), Alejandro Delgado (30), Ana Cristina Fernández (4), Isabel Jara (2), Nelda Jiménez (3), Alex Rojas (2), Ileana Sánchez (4), Raúl Madrigal (2) y Ana María Picado (3).

Se registraron 27 votos nulos y 34 votos en blanco.

Los tres diputados de gobierno presentes en el plenario, Pilar Cisneros, Paola Nájera y Manuel Morales anularon sus votos. Esto implica que los 27 votos nulos corresponden a los únicos tres legisladores chavistas presentes en la elección.

Conteo de votos para la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

4:21 p. m. Inicia el conteo de votos

La segunda secretaria del Directorio, Gloria Navas, hace el conteo de votos para la elección de magistrados de la Sala Constitucional. Observan el jefe de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo; el jefe del Partido Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco, y el diputado chavista Manuel Morales.

Asiste a Navas la jefa de despacho de la Presidencia, Andrea Muñoz.

La segunda secretaria del Directorio, Gloria Navas, hace el conteo de votos. (Aarón Sequeira/Aarón Sequeira)

4:09 p. m. Cierran puertas Copiado!

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, ordenó el cierre de las puertas del plenario para iniciar con la votación. En este momento se encuentran 42 diputados en el plenario, de 47 presentes.

Como sucedió el 16 de abril, cuando también se convocó esta elección, salieron del plenario los legisladores oficialistas Daniel Vargas, Waldo Agüero, Jorge Rojas, Ada Acuña y Alexander Barranes.

También se retiró de la sala el diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República. De esta fracción solo permaneció para emitir su voto la legisladora Rosalía Brown.

Pilar Cisneros respondía mensajes, antes de entregar su boleta de votación para elección de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. (Aarón Sequeira/Aarón Sequeira)

Los socialcristianos afines al chavismo, María Marta Carballo y Carlos Andrés Robles, se retiraron también de la votación. La misma decisión tomó el diputado independiente y afín al oficialismo, Leslye Bojorges.

Luego de que cada diputado presente ejerció su voto, una funcionaria de la Secretaría del Directorio recogió las boletas antes del conteo final en la mesa del Directorio.

Una funcionaria de la Secretaría del Directorio recoge las boletas. (Aarón Sequeira/Aarón Sequeira)

4:05 p. m. Elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional Copiado!

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, dio inicio a la elección de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Rosalía Brown, de Nueva República, escoge los nombres que apoya para magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, en la quinta ronda de votación en el plenario. (Aarón Sequeira/Aarón Sequeira)

3 p. m. Inicia control político Copiado!

Con 47 diputados presentes, se puso en marcha la sesión del plenario legislativo de este miércoles. Los diputados iniciaron una hora de control político y se espera que comience la elección de magistrados suplentes a las 4 p. m.

Los congresistas Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana; Rosalía Brown, del Partido Nueva República; Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista; Priscilla Vindas y Rocío Alfaro, del Frente Amplio; la diputada oficialista, Ada Acuña; y Óscar Izquierdo, de Liberación Nacional, asumieron este tiempo de intervención.

Algunos tomaron la palabra para hacer un breve recuento de logros, pues ya se aproxima el último día del periodo constitucional. Aunque el cierre del trabajo es oficialmente el jueves 30 de abril, las últimas sesiones se llevarán a cabo el 28 de abril, dos días antes de la llegada de los nuevos congresistas a la Asamblea.