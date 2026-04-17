Cinco diputados chavistas salen de plenario para evitar elección de magistrados suplentes de Sala Constitucional

Cuatro diputados chavistas se quedaron en el lobby, mientras Rodrigo Arias convocaba a los congresistas para elegir magistrados suplentes. Waldo Agüero, Paola Nájera, Manuel Morales y Alexánder Barrantes (de pie) se quedaron con el viceministro de Presidencia, Alejandro Barrantes.

Cinco diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) salieron del plenario legislativo, este miércoles, expresamente para evitar que se diera la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Se trata de Paola Nájera, Manuel Morales, Waldo Agüero, Alexánder Barrantes y Daniel Vargas, quienes estuvieron en una ronda de votación y, luego de un receso solicitado por su jefa de fracción, Pilar Cisneros, se quedaron fuera del plenario.

Así lo pudo constatar La Nación cuando, luego de hacer una ronda de votación para elegir suplencias, el presidente legislativo, Rodrigo Arias, empezó a convocar a los congresistas que estaban fuera del plenario para que se presentaran a votar.

En ese preciso momento, cuatro chavistas se quedaron sentados en el lobby del plenario, junto al viceministro de la Presidencia para Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes.

Mientras Arias convocaba con más vehemencia a los legisladores para ejercer su responsabilidad constitucional de votar para elegir magistraturas, Nájera, Morales, Agüero y Barrantes hacían comentarios y se reían entre ellos frente a los llamados de la presidencia.

De hecho, la salida de los chavistas se dio después de que, en una ronda de votación, uno de los candidatos a magistrado suplente de la Sala Constitucional obtuviera 37 votos; es decir, estuvo a uno de lograr el nombramiento.

Los jefes de fracción Óscar Izquierdo, del PLN, y Alejandro Pacheco, del PUSC, conversaron con el presidente legislativo, Rodrigo Arias, mientras Gloria Navas contaba votos para la elección de magistrados suplentes, el miércoles. (Aarón Sequeira/La Nación)

Pero no solo fueron las ausencias de diputados de gobierno las que impidieron la elección de suplencias, pues otros elementos más se sumaron al fracaso de las votaciones.

El primero de esos elementos fueron las ausencias de otros tantos diputados, pues aunque el registro de asistencia del plenario revela que llegaron 52 congresistas a sesionar, en la primera votación que se hizo para escoger altos jueces ya se habían salido del salón seis y otros cinco se salieron para la segunda votación.

Es decir, en total, 11 diputados abandonaron el plenario. Además de los cinco chavistas, también evitaron elegir a los magistrados Fabricio Alvarado, Olga Morera y David Segura, del Partido Nueva República (PNR), cercano al oficialismo; así como Carlos Andrés Robles y María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también cercanos al chavismo.

En el caso particular del independiente Leslye Bojorges, él se salió en la primera ronda realizada este miércoles y, cuando se salieron los chavistas, entonces regresó al plenario.

Aunque Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), sí estuvo en la primera votación, tuvo que salir para la segunda, pero su caso se debe a que ella tiene su hora de lactancia a las 5 p. m., y la segunda votación empezó poco antes de esa hora.

En caso de que ella se hubiera quedado dentro, habría quedado encerrada, porque en las votaciones se cierran las puertas.

El otro elemento que se aplicó para impedir la elección de magistraturas suplentes fueron los votos en blanco: en la primera ronda hubo 41 votos en blanco, mientras que en la segunda hubo 40 votos blancos.

Adicionalmente, los chavistas y sus aliados fabricistas y socialcristianos aplicaron la misma táctica de darles votos a los nueve candidatos no recomendados por la Comisión de Nombramientos, lo que complicó que se eligiera jueces.

Alegato de jefa oficialista

Consultada sobre la estrategia y la intención de no elegir magistrados antes del cambio de diputados, la vocera chavista, Pilar Cisneros, alegó que no solo congresistas de gobierno se salieron.

“Haga el recuento, quiénes estaban afuera y quiénes adentro. Muchos llegaron, se loguearon y se fueron”, dijo la vocera oficialista.

Es cierto lo indicado por Cisneros, pero, como se mencionó, los congresistas que estuvieron presentes y se salieron son aliados del gobierno, salvo el caso particular de Guillén.

Por otra parte, los diputados Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); Danny Vargas, Rosaura Méndez y Kattia Rivera, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Carlos Felipe García, de la Unidad, no estuvieron presentes del todo en la sesión.

Cisneros aseguró que no existe acuerdo en el plenario para nombrar a los suplentes, pero adujo que “Rodrigo Arias insiste en meter eso a votación” y dijo que ella está segura de que no habrá votos para esa elección “ni hoy ni mañana ni pasado mañana”.

La ausencia de los diputados y la salida adrede de los chavistas fue objeto de mucho debate en el plenario, pues frenteamplistas e independientes exigieron que se les aplique el Reglamento legislativo, que establece la pérdida de la dieta para quienes abandonen el plenario luego de iniciada la discusión de un asunto, sin la debida justificación.