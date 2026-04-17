Política

Cinco diputados chavistas salen de plenario para evitar elección de magistrados suplentes de Sala Constitucional

Otros seis diputados llegaron a la sesión, que empezó con 52 congresistas, pero se salieron antes de que empezaran las rondas de votación

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Por Aarón Sequeira
Diputados, plenario, Asamblea Legislativa
Cuatro diputados chavistas se quedaron en el lobby, mientras Rodrigo Arias convocaba a los congresistas para elegir magistrados suplentes. Waldo Agüero, Paola Nájera, Manuel Morales y Alexánder Barrantes (de pie) se quedaron con el viceministro de Presidencia, Alejandro Barrantes. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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