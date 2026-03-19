Política

92 días sin suplentes de la Sala Constitucional: Diputados fracasan en concretar un acuerdo para elegir magistrados

Dispersión y votos en blanco, así como diputados que salieron del plenario, afectaron elección de altos jueces

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Por Aarón Sequeira
Plenario diputados
La estrategia de los diputados chavistas y de Nueva República para debilitar la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, el martes, tuvo como elementos que se salieran varios diputados y votar solo por nombres no recomendados por la Comisión de Nombramientos. Este miércoles, Pilar Cisneros y Fabricio Alvarado conversaron en el plenario. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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