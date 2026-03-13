Política

Diputados acuerdan adelantar elección de suplentes para Sala Constitucional: ‘Tenemos una urgencia terrible’

Jefes de fracción reconocieron urgencia de adelantar en designación de magistrados constitucionales, antes de resolver pendientes de Sala Tercera

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Por Aarón Sequeira
Plenario Legislativo, juramentación de nueva magistrada suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
Los diputados eligieron a Helena Ulloa como magistrada suplente de la Sala Tercera el 17 de febrero y la juramentaron el 19. Después de eso, no lograron acuerdo para elegir más. Ahora, pondrán por delante la elección de suplencias para la Sala Constitucional. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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