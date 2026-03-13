Diputados acuerdan adelantar elección de suplentes para Sala Constitucional: ‘Tenemos una urgencia terrible’

Los diputados eligieron a Helena Ulloa como magistrada suplente de la Sala Tercera el 17 de febrero y la juramentaron el 19. Después de eso, no lograron acuerdo para elegir más. Ahora, pondrán por delante la elección de suplencias para la Sala Constitucional.

Los jefes de las fracciones legislativas acordaron adelantar la elección de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional, después de varios intentos por solucionar otra elección que tienen pendiente, la de los suplentes de la Sala Tercera.

El acuerdo se dio este jueves por sugerencia del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, quien durante la reunión semanal de las jefaturas de las bancadas políticas les señaló a los diputados que, desde diciembre pasado, el tribunal constitucional no tiene suplencias nombradas, lo que obliga a los propietarios a asumir todos los asuntos y no ausentarse de sus funciones, ni siquiera por enfermedad.

“Lo que tenemos es una urgencia terrible por sacar algo de la Sala Constitucional”, dijo Arias mientras discutían sobre la necesidad de elegir suplencias para ese órgano del Poder Judicial.

De hecho, ya pasaron poco más de dos semanas desde que la Comisión de Nombramientos del Congreso designó las nueve candidaturas que recomienda al plenario para elegir magistrados constitucionales suplentes, y una semana y media desde que el expediente llegó a la Secretaría del Directorio.

La decisión de los diputados es empezar la discusión el próximo martes 17 de marzo, ante la necesidad de la Sala Constitucional por delegar en los magistrados suplentes muchos asuntos que los propietarios no pueden asumir.

Al tiempo que los voceros partidarios decidieron poner sobre la mesa la elección de suplentes constitucionales, eso implicó también postergar la resolución definitiva del expediente 25.180, donde los congresistas aún siguen debiendo la elección de tres de los cinco suplentes que hacen falta en la Sala de Casación Penal, o Sala Tercera.

En dicho expediente, ya se eligieron las magistradas suplentes Rosa María Acón Ng y Helena Ulloa, pero desde el 17 de febrero no se han podido elegir los tres cargos restantes, a pesar de que se hicieron dos rondas de votación más ese día, otras dos el 25 de febrero y una más el martes 10 de marzo.

De hecho, Arias convocó ese martes a los jefes de las fracciones legislativas para definir si había posibilidades de acuerdo. En principio, realizarían votaciones el jueves 12, pero eso no fue posible.

El problema es que, para elegir magistrados, son necesarios 38 votos, pero no hay acuerdo entre las fracciones para votar en sintonía por tres de los candidatos existentes.

Los jefes de fracción tomaron la decisión de pasarse de expediente porque, en el caso de la Sala Tercera, esta sí tiene suplencias nombradas, no así en el caso de la Sala Constitucional, pues el plazo de los suplentes venció el 16 de febrero pasado.

De esa manera, el acuerdo fue retomar la elección de magistrados penales suplentes después del receso de la Semana Santa, es decir, el lunes 6 de abril.

Para la Sala Constitucional, las candidaturas recomendadas por la Comisión de Nombramientos son cinco hombres y cuatro mujeres.

Los nombres son Mauricio Chacón Jiménez, Kattia Araya Zúñiga, Alexandra Alvarado Paniagua, Fernando Lara Gamboa, Aracelly Pacheco Salazar, Abraham Sequeira Morales, Songhay White Curling, Roberto Garita Navarro y Jorge Isaac Solano Aguilar.

Sin embargo, los diputados tienen la potestad de nombrar a cualquier persona, siempre que cumpla los requisitos constitucionales para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, incluso sin haber pasado por el proceso de selección y revisión de atestados de la Comisión de Nombramientos, aunque eso no sea lo más recomendable.