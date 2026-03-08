Política

Elección de tres suplentes para Sala Tercera se empantana en la Asamblea: ¿qué impide el avance?

Un proceso que debería ser sencillo se ha complicado cada vez más, por la falta de acuerdos, y amenaza con atrasar también la elección para la Sala Constitucional

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Plenario Legislativo, juramentación de nueva magistrada suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
El 19 de febrero, la Asamblea juramentó a Helena Ulloa como magistrada penal suplente, para cuatro años. Ella es la segunda de dos suplencias electas, mientras que faltan tres por seleccionar. (Rafael Pacheco/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sala TerceraMagistrados suplentesElección de magistradosDiputadosSala constitucionalMagistrados constitucionales
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.