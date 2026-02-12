Política

Diputados eligen una magistrada suplente para Sala III

En tres horas de discusiones y con una sola ronda de votación, los congresistas apenas pudieron escoger una de cinco magistraturas

Por Aarón Sequeira
Magistrada suplente Rosa María Acón Ng
Rosa María Acón Ng fue elegida como magistrada suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por cuatro años. (Asamblea Legislativa/La Nación)







