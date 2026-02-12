Diputados eligen una magistrada suplente para Sala III

Rosa María Acón Ng fue elegida como magistrada suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por cuatro años.

Los diputados eligieron este miércoles, en el plenario de la Asamblea Legislativa, a Rosa María Acón Ng como magistrada suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, con 44 votos.

La escogencia se dio después de una discusión de tres horas en las que hubo confrontación, reclamos e, incluso, fuertes discusiones fuera de micrófonos, y luego de una sola ronda de votaciones.

Aunque la intención era escoger cinco magistraturas suplentes para ese alto tribunal penal, por la extensa discusión que tuvieron, el presidente legislativo, Rodrigo Arias, suspendió las siguientes rondas de votación y las programó para el martes, cuando Acón será juramentada para un periodo de cuatro años como jueza suplente.

Acón Ng, de 58 años, es oriunda de Limón y vecina de Coronado. Ejerció como suplente de la Sala Tercera entre julio de 2021 y julio del año pasado. Como suplente, también integró el Consejo Superior del Poder Judicial en representación de jueces y juezas.

La funcionaria judicial ha sido jueza penal de apelaciones y coordinadora del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

También fue asistente del procurador en la Procuraduría General de la República (PGR), entre 1992 y 1997, y abogada en la Dirección General de Adaptación Social entre 1992 y 1993.

La magistrada es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR), especialista en Derecho Comercial con un diplomado en Derecho Comercial y otro en Derecho Penal Económico. Además, es doctora en Derecho Penal por la Universidad Libre de Derecho.

Acón fue elegida pese a no estar entre los cinco nombres recomendados en ninguno de los dos informes de la Comisión de Nombramientos.

Los candidatos a la magistratura que no alcanzaron los 38 votos suficientes para ser elegidos fueron Cynthia Dumanni Stradmann, con 22 votos; Laura Gabriela Murillo Mora, con ocho votos; Miguel Ernesto Fernández Calvo, con 21; Randall Peraza Abarca, con 29; María Aurelia Fernández, con 22; Marta Jiménez Hernández, con 18; Helena Ulloa Ramírez, con 25; Pablo Gerardo Vargas Rojas, con 23, y Manrique Lara Bolaños, que solo tuvo dos votos.

Además, se presentaron 26 votos en blanco.