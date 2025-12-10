Suplencias de Sala Tercera llevan tres meses varadas, pero ahora son el argumento para atrasar nombramientos en Sala Constitucional

La nómina propuesta por la Corte Plena para la Sala Tercera ingresó a la Asamblea Legislativa desde el pasado 2 de setiembre.

La Corte Plena remitió al Congreso, desde el 2 de setiembre, una propuesta de magistrados suplentes para la Sala Tercera. Tres meses después, los diputados no las han votado y ahora argumentan que ese trámite pendiente les impide avanzar con las suplencias de la Sala Constitucional, la cual advirtió de una parálisis.

Así consta en el expediente 25180, del cual La Nación tiene copia. En setiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia le remitió 18 nombres (uno renunció) para nombrar cinco suplencias pendientes en la Sala de Casación Penal. Sin embargo, al día de hoy, los diputados siguen en el proceso de análisis.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Sala Constitucional se deben nombrar 12 magistrados suplentes, mientras en la Sala Tercera, son ocho.

La ley ordena que las suplencias en lo penal se deben nombrar en la segunda quincena de mayo, mientras en lo constitucional se deberían haber nombrado en la segunda mitad de octubre. Sin embargo, los plazos no fueron cumplidos.

La Constitución Política también manda al Congreso a reponer las suplencias de las salas de la Corte Suprema de Justicia.

Parálisis

El presidente del tribunal constitucional, Fernando Castillio, advirtió de una eventual parálisis ante el fin del nombramiento de sus 12 magistrados suplentes, el próximo 16 de diciembre.

Sin magistrados suplentes, la Sala Constitucional tendría dificultades para sesionar, ya que en ocasiones los titulares deben ser reemplazados en múltiples resoluciones.

El 3 diciembre, el tribunal en pleno instó a Fernando Castillo para que enviara dicha advertencia a los diputados, pues la lista de 18 candidatos a nueve suplencias está en el Congreso desde el 16 de octubre y aún no han empezado las entrevistas de los aspirantes al cargo.

Los actuales magistrados suplentes fueron nombrados el 1.º de diciembre de 2021.

El mismo 3 de diciembre, la presidenta de la Comisión de Nombramientos, la liberacionista Alejandra Larios, explicó que hubo un atraso de nueve meses entre la publicación del cartel del concurso para candidaturas a magistrados suplentes, en enero del 2025, hasta la aprobación de la lista de aspirantes, el 6 de octubre.

Aunque la nómina entró al Congreso el 16 de ese mes, entró en el orden del día de la Comisión de Nombramientos el 29 de octubre y el 5 de noviembre se aprobó la metodología.

Parte de esa metodología incluye la recepción de atestados de los candidatos, que finalizó el 21 de noviembre, por lo que la comisión apenas iniciará las entrevistas, pero argumenta que antes debe terminar las entrevistas para suplentes de la Sala Tercera, pese a que Sala tiene tres suplencias nombradas recientemente (octubre del 2024 y enero del 2025) y la nómina ingresó hace tres meses.

Los diputados sostienen la tesis de que han sido responsables en el manejo de las magistraturas suplentes.