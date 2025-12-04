Sala Constitucional advierte a Rodrigo Arias de eventual parálisis por el vencimiento del periodo de sus 12 magistrados suplentes

El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, advirtió que el vencimiento del periodo de los magistrados suplentes causaría una parálisis de ese tribunal.

La Sala Constitucional advirtió este jueves de que están a las puertas de la paralización del trabajo de ese tribunal y de su función para la protección de los derechos fundamentales de los habitantes del país, por el próximo vencimiento del periodo de sus 12 magistrados suplentes.

La alerta la hizo el presidente de la Sala Constitucional, el magistrado Fernando Castillo, en una carta dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.

El periodo de cuatro años del nombramiento de los 12 suplentes se vence el próximo 16 de diciembre. De no tener magistrados para suplir a los propietarios, habría problemas para que sesione la Sala Constitucional, pues constantemente los propietarios deben ser sustituidos por los suplentes, en numerosas decisiones.

Ayer, el tribunal en pleno instó a Castillo para que enviara dicha advertencia a los diputados, pues la lista de 18 candidatos a nueve suplencias está en el Congreso desde el 16 de octubre y aún no han empezado las entrevistas de los aspirantes al cargo.

“Estamos a las puertas de una seria crisis institucional, por lo que considero que sería faltar a mi responsabilidad como actual presidente de la Sala no insistir en la urgencia de una respuesta”, le comentó Castillo a Arias.

El presidente de la Sala Constitucional también señaló que la paralización del tribunal haría incurrir al Estado costarricense en responsabilidad internacional.

Este miércoles, la presidenta de la Comisión de Nombramientos, la liberacionista Alejandra Larios, explicó que hubo un atraso de nueve meses entre la publicación del cartel del concurso para candidaturas a magistrados suplentes, en enero del 2025, hasta la aprobación de la lista de aspirantes, el 6 de octubre.

Aunque la nómina entró al Congreso el 16 de ese mes, entró en el orden del día de la Comisión de Nombramientos el 29 de octubre y el 5 de noviembre se aprobó la metodología.

Parte de esa metodología incluye la recepción de atestados de los candidatos, que finalizó el 21 de noviembre, por lo que apenas iniciarán las entrevistas, pero antes deben terminar las entrevistas para suplentes de la Sala Tercera.

Larios advirtió de que no pueden frenar el proceso de un tribunal para acelerar otro que tenían en trámite de previo. Además, dijo que, si bien empezarán las entrevistas este mes, no ve posible terminarlas antes de que la Asamblea cierre por el receso legislativo de fin de año, el 19 de diciembre.

Los actuales magistrados suplentes fueron nombrados el 1.º de diciembre de 2021, luego de una comunicación que llegó a la Asamblea Legislativa el 15 de octubre de ese año y se leyó en el plenario el 18 de octubre.

En ese entonces, la Comisión de Nombramientos emitió su informe al plenario el 22 de noviembre, para votarse en ese órgano el primer día de diciembre. El acuerdo se comunicó a la Corte Plena el 16 de diciembre.